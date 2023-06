Export: l’automobile tire son épingle du jeu à fin mai 2023

Le secteur de l’automobile a réalisé à fin mai un chiffre de l’ordre de 57,84 milliards de dirhams à l’export marquant une hausse de près de 40 %, soit un additionnel de 16,49 milliards de dirhams en glissement annuel, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication du 28 juin.

Le quotidien indique que les exportations du Maroc poursuivent leur trend haussier et atteignent à fin mai les 184,89 milliards de dirhams, réalisant ainsi un additionnel de l’ordre de 6,36 milliards de dirhams comparé à la même période de l’année passée.

L’amélioration des exportations concerne principalement les secteurs de l’automobile, du textile et cuir ainsi que de l’électronique et de l’électricité.

L’Office des changes précise que l’évolution du secteur automobile fait suite à la hausse des ventes de tous les segments du secteur, à savoir le segment de la construction (+6,95 milliards de dirhams), celui du câblage (+5.87 milliards de dirhams) et celui de l’intérieur véhicules et sièges (+949 millions de dirhams).

De même, les exportations du textile et cuir se sont améliorées de 15,9 %, se situant autour de 20,73 milliards de dirhams contre 17.88 milliards de dirhams une année plus tôt. On note que les exportations du secteur de l’électronique se sont pour leur part appréciées de 35.9 % au moment où celles du secteur «autres extractions minières» se sont redressées de 23.2 %.

«Pour ce qui est du secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire, ses exportations ressortent stables à 42,06 milliards de dirhams à fin mai 2023. Malgré la bonne tenue des exportations, les importations continuent d’évoluer à un rythme beaucoup plus soutenu», explique Aujourd’hui Le Maroc.

La même source précise aussi que les achats du Maroc se sont élevés à 301.47 milliards de dirhams marquant une hausse de 2,8%, soit 8.27 milliards de dirhams d’importations supplémentaires comparé à la même période de l’année précédente. «Dans les détails, on relève un accroissement de 20,2 % des importations des biens d’équipement. Ces dernières se sont chiffrées à 65,85 milliards de dirhams à fin mai 2023. Les importations des produits finis de consommation se sont pour leur part appréciées de 14.2 %. Une évolution portée par la hausse de 33.8 % des achats des parties et pièces pour voitures de tourisme», détaille-t-on.

Aujourd’hui Le Maroc conclut en faisant remarquer aussi que les IDE ont vu leur flux net baisser de 27,5 %, revenant à 6,65 milliards de dirhams à fin mai, soit une perte de 2,53 milliards de dirhams comparé au niveau atteint à la même période de l’année précédente.