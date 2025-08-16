Lutte contre les incendies: le Maroc se dote d’un huitième Turbo Thrush

Une Ayres 710P Turbo Thrush, immatriculée CN-BYF, est arrivée récemment à la base aérienne de Salé. Cet appareil vient s’ajouter aux sept Ayres T660 Turbo Thrush déjà en service au sein de la flotte de la gendarmerie royale, composée des unités CN-AZU, CN-AZV, CN-AZW, CN-AZX, CN-AZY, CN-AZZ et CN-BYE. L’arrivée de la CN-BYF porte donc à huit le nombre total des avions Turbo Thrush, selon le très informé forum de défense, FAR-Maroc.

À l’origine conçu pour l’épandage agricole, l’Ayres 710P Turbo Thrush est un avion monomoteur à turbopropulseur fabriqué aux États-Unis. Équipé d’un moteur Pratt & Whitney PT6A-65AG développant 1.300 chevaux, il est considéré comme l’un des avions agricoles les plus puissants de sa catégorie. Sa robustesse, sa stabilité en vol et sa maniabilité lui permettent d’opérer aussi bien sur de petites pistes sommaires que dans des zones difficiles d’accès.

Le 710P se distingue par sa capacité à emporter une charge importante. Son réservoir central peut contenir 710 gallons américains, soit près de 2.687 litres de liquide, ou l’équivalent de 2,69 m³ de produits secs. L’appareil affiche un poids brut certifié de 6.418 kg et une capacité de carburant de 228 gallons (863 litres), lui assurant une autonomie opérationnelle adaptée aux missions intensives.

En vol de travail, il évolue à une vitesse comprise entre 145 et 241 km/h, avec une consommation moyenne de 227 à 303 litres de carburant par heure. À puissance de croisière réduite (55%), il peut maintenir une vitesse stable de 241 km/h. Ces caractéristiques techniques, alliées à une cellule conçue pour résister à 11.000 heures de vol sur le longeron principal de l’aile, font du 710P un appareil fiable et endurant. Sa capacité à voler à basse altitude et à effectuer des passages précis en fait un outil de choix pour les missions de pulvérisation et, désormais, pour la lutte contre les incendies de forêts.

L’utilité de ce type d’appareil n’est plus à démontrer. Rien que mardi dernier, quatre Turbo Thrush avaient été engagés dans les opérations d’extinction de l’incendie qui s’était déclaré dans la commune de Derdara, relevant de la province de Chefchaouen.