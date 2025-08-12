Chefchaouen: deux Canadair mobilisés contre un feu de forêt

Selon des sources locales, le feu a détruit de vastes superficies boisées entre Bab Taza et Derdara. Les autorités locales coordonnent toujours les opérations d’extinction, mobilisant la Protection civile, la Gendarmerie royale, les Forces auxiliaires et des agents de l’Agence nationale des eaux et forêts, en appui aux équipes de lutte contre les incendies.

Arrivées sur place dès mardi après-midi, les équipes d’intervention travaillent aux côtés de dizaines d’habitants des douars voisins dans des conditions difficiles. Le feu a repris près du douar Karankha, causant d’importants dégâts à des vergers et des champs agricoles, avant de se propager à une forêt voisine sous l’effet de vents forts qui soufflent sur le Nord depuis deux jours, entraînant une mobilisation renforcée de la préfecture de Chefchaouen.

طائرات كنادير تسابق الزمن لإخماد حريق غابوي مهول بشفشاون

Parallèlement, dans la matinée, un autre incendie s’est déclaré dans une zone relevant de la commune de Bab Taza. Il a détruit une importante surface agricole, dont plus de 18 oliviers, et endommagé certaines habitations du douar. Une enquête a été ouverte afin d’identifier l’origine de ces départs de feu simultanés.