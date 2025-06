Feu de forêt à Aïn Lahcen: 17 hectares touchés, quatre Canadair déployés

Un feu de forêt s’est propagé, jeudi 19 juin, à Aïn Lahcen, dans la province de Tétouan. Quatre Canadair ont été engagés pour renforcer les équipes déjà mobilisées au sol. Malgré des conditions météorologiques peu favorables, notamment de fortes rafales de vent de type chergui et une hausse notable des températures, plus de 65 rotations aériennes ont été réalisées.

Le feu, qui a touché jusqu’à ce vendredi matin, environ 17 hectares composés principalement de pins et d’espèces végétales locales, n’est pas encore totalement maîtrisé. Les efforts conjoints se poursuivent pour venir à bout des derniers foyers.

Selon des sources locales, le sinistre, survenu aux environs de 13h00, a nécessité la mobilisation de moyens humains et matériels considérables. Les autorités ont également interpellé hier un individu, présentant des signes de troubles mentaux, originaire des environs de Ouezzane, soupçonné d’avoir déclenché l’incendie. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Tétouan pour déterminer les circonstances exactes de l’incident.

Un feu de forêt s’est propagé, jeudi 19 juin, à Aïn Lahcen, dans la province de Tétouan. Quatre Canadair ont été engagés pour renforcer les équipes au sol. (S.Kadry/Le360)

Huit incendies enregistrés à l’échelle nationale

L’Agence nationale des eaux et forêts a annoncé qu’un total de huit incendies ont été enregistrés à l’échelle nationale jeudi, dont six en milieu forestier et deux hors zones forestières, précisant qu’ils ont tous été entièrement maîtrisés.

Dans un communiqué, l’agence a indiqué que la maîtrise de ces incendies a été rendue possible grâce à la vigilance et aux interventions rapides et coordonnées des services compétents. La surface totale touchée est estimée à environ 20 hectares.

La même source précise que ces incendies ont concerné les provinces suivantes: Tétouan (15 ha), où le feu a été maîtrisé mais où les opérations d’extinction des foyers résiduels se poursuivent, Khénifra (3,5 ha), Chefchaouen (1,1 ha), Khemisset (0,095 ha), Idelt (10 m² – cause naturelle : foudre), Casablanca (0,02 ha), ainsi que Taza et Sidi Slimane (foyers hors zones forestières).

Le communiqué souligne que du 1er janvier au 20 juin 2025, 111 incendies ont été recensés dans le Royaume, un chiffre inférieur à la moyenne décennale (130 incendies en moyenne), et que 130 hectares de forêts ont été ravagés par les flammes, soit quatre fois moins que la moyenne des dix dernières années.

L’agence rappelle dans son communiqué l’alerte préventive émise le 15 juin dernier, sur la base de données scientifiques et de cartes de prévision précises des zones sensibles, qui annonçait un niveau de risque élevé à très élevé de feux de forêts entre les 16 et 20 juin 2025 dans plusieurs provinces, dont Azilal, Béni Mellal, Chefchaouen, Kénitra, Khémisset, Larache, Tanger-Asilah, Tétouan, M’diq-Fnideq, Taounate, Taza, Nador, Al Hoceima et Ouezzane.

Enfin, l’agence renouvelle son appel à la vigilance, exhortant les citoyens à faire preuve de prudence accrue, en particulier dans les zones forestières à risque. Elle insiste sur l’interdiction d’allumer du feu dans les espaces naturels, de jeter des mégots ou des déchets inflammables, et appelle à signaler immédiatement tout dégagement de fumée ou comportement suspect aux autorités locales, aux agents des eaux et forêts ou à la protection civile.