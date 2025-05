ANEF: campagne nationale de sensibilisation contre les incendies de forêt

Cette initiative a débuté dans plusieurs établissements scolaires de la capitale. En partenariat avec le ministère de l’Intérieur, la Protection civile et d’autres acteurs institutionnels, l’ANEF met cette année l’accent sur l’éducation des jeunes. Des activités pédagogiques et des actions de terrain sont ainsi organisées dans diverses écoles du pays afin de développer une conscience écologique dès le plus jeune âge.

Ce mercredi, Le360 a pu assister à une séance de sensibilisation dans un collège du quartier Hay El Fath, à Rabat, non loin de Yacoub El Mansour. Les élèves y ont suivi des exposés animés par un instructeur de l’ANEF, accompagné du directeur de l’établissement, Abidar El Ghisari.

À travers des échanges vivants, les jeunes ont été invités à adopter des comportements responsables en milieu forestier, afin d’éviter les départs de feu, qualifiés de «catastrophiques pour les ressources, les habitants et la faune» des régions boisées.

Consciente de l’enjeu majeur que représente la prévention, l’Agence entend multiplier ce type d’initiatives éducatives dans tout le Royaume, affirmant ainsi son engagement pour la protection durable des écosystèmes forestiers.