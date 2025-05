Près de 874 hectares de forêts incendiés en 2024 (Agence nationale des eaux et forêts)

Abderrahim Houmy, directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts, lors de la réunion du Comité directeur national de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêts, en vue de préparer la saison estivale 2025, le 15 mai 2025. (Y.Mannan/Le360)

La réunion a porté sur «le bilan des incendies de forêts survenus en 2024 ainsi que les enseignements à tirer» et a examiné «les dispositifs à renforcer en vue de la saison estivale 2025», indique un communiqué de l’ANEF.

Le bilan de l’année 2024 fait état de «382 incendies sur une superficie totale de 874 hectares, avec un taux de 55% des espèces arborées touchées». Selon la même source, «toutes les régions ont été affectées par les incendies de forêts». Toutefois, «la grande pression est toujours enregistrée au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, avec 123 incendies (32%)». En termes de superficie brûlée, c’est la région de Fès-Meknès qui arrive en tête, avec 375 hectares incendiés, soit 41% de la superficie totale enregistrée en 2024.

Cette année a été, selon l’ANEF, «la plus chaude au Maroc depuis les 300 dernières». Par ailleurs, les trois dernières années figurent parmi «les plus chaudes depuis la période préindustrielle (1850-1900)». L’année agricole 2023-2024 a aussi été «la plus sèche, avec un déficit de 46,6% par rapport à la normale (1991-2010)».

Malgré ces conditions extrêmes, 2024 «a été classée en 2ème position des années les moins touchées par les incendies», précise-t-on.

Lire aussi : Le Maroc préside à New York la 20ème édition du Forum de l’ONU sur les forêts

Le directeur général de l’ANEF a par ailleurs souligné que «95% des incendies déclarés en 2024 n’ont pas dépassé une superficie de 5 hectares». Les incendies de plus de 50 hectares ne représentent que 1% du total (soit 3 cas), mais «ont affecté 43% de la superficie totale incendiée».

Afin de sensibiliser les citoyens aux risques liés aux feux de forêts, l’ANEF a mené une série de campagnes à l’échelle locale et régionale. En vue de l’été 2025, Abderrahim Houmy a mis en avant le déploiement du «Plan directeur intersectoriel de gestion intégrée des incendies de forêts», qui prévoit notamment le renforcement de la contribution de la Protection civile, avec des équipes spécialisées mobilisées sur le terrain. Ce dispositif sera également soutenu par l’intervention aérienne de huit avions Canadair si la situation l’exige.