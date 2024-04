Développement durable: un partenariat ANEF-AFD pour la préservation des forêts au Maroc

De g à dr: Quiterie Pincent, directrice de l'AFD Maroc, Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc et Abderrahim Houmy, directeur de l'Agence nationale des eaux et forêts.

L’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) et l’Agence française de développement (AFD) ont annoncé aujourd’hui une nouvelle étape dans leur partenariat visant à promouvoir la préservation des écosystèmes forestiers et le développement durable au Maroc. La collaboration, officialisée par la signature d’une lettre d’intention ce 15 avril 2024, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie «Forêts du Maroc 2020-2030» et des efforts de reconstruction de la zone du Parc national de Toubkal, affectée par le séisme de septembre.

Ce partenariat, qui a démarré en 2021 avec le programme «Ghabati Hayati» et le projet «Conservation de la biodiversité du Parc national d’Ifrane», s’étend désormais à d’autres régions, notamment à la zone du Parc national de Toubkal. Un financement en prêt de 100 millions d’euros, accompagné de 2 millions d’euros en subvention, permettra de favoriser le développement local tout en préservant les écosystèmes forestiers.

Lire aussi : Eaux et forêts: «Nos grands chantiers de réforme s’étendent jusqu’en 2030», selon le directeur de l’ANEF

L’accent sera mis sur le développement économique local, en créant des opportunités à travers la valorisation du tourisme écologique et en intégrant les besoins des populations locales. Pour garantir une reconstruction et un développement durable, l’AFD et l’ANEF travailleront en étroite collaboration pour identifier, concevoir et mettre en œuvre des projets de préservation et de restauration des écosystèmes forestiers.

Enfin, les deux échangeront leurs connaissances et leur expertise dans des domaines tels que la gestion intégrée des ressources en eau, la conservation et la valorisation de la biodiversité et l’adaptation aux changements climatiques.

Lire aussi : AFD-Crédit Agricole du Maroc: nouveau financement de 80 millions d’euros en faveur de l’agriculture durable

Dans un communiqué conjoint, Aberrahim Houmy, directeur général de l’ANEF, a déclaré que ce partenariat avec le groupe AFD est dynamique et leur a permis d’innover lors du premier programme «Ghabati Hayati». «Désormais, nous voyons plus loin et allons, ensemble, continuer à travailler à la mise en œuvre de la stratégie «Forêts du Maroc 2020-2030» et à la reconstruction et au développement durable de la zone du Parc national de Toubkal», a-t-il ajouté.

De son côté, Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc, a souligné que l’approche adoptée par l’AFD et l’ANEF repose sur une vision à long terme, qui intègre les enjeux socio-économiques et environnementaux de la région. «En impliquant les communautés locales dans le processus de développement, nos deux agences visent à construire un avenir plus résilient et prospère pour la région de Toubkal», a-t-il confirmé.

Lire aussi : ANEF: les actions et avancées dans la conservation des zones humides au Maroc

Il est à noter que le Parc national d’Ifrane a été sélectionné comme parc pilote, reconnaissant ainsi le potentiel de cette région en tant que modèle pour la conservation de la biodiversité et la promotion du développement durable.