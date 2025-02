Eaux et forêts: le directeur général de l’ANEF détaille la stratégie 2025-2030 de l’agence

Abderrahim Houmy, directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts (ANEF). (Y.Mannan/Le360)

«L’agence s’est dotée, dès la première année de cette stratégie, d’un budget de 2,5 milliards de dirhams, destiné aux dépenses de personnel et aux investissements», a affirmé le directeur général de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), Abderrahim Houmy, dans un entretien accordé au média Le360. Afin de consolider cette stratégie, un projet de loi relatif à la gestion forestière verra le jour en 2025. «Ce texte tant attendu amendera les lois de 1917 et 1957 pour élargir l’espace forestier sous la responsabilité de l’ANEF en incluant le domaine privé de l’État», a souligné le haut responsable, dont l’institution a récemment fait l’objet de nombreuses réformes.

Par ailleurs, Abderrahim Houmy a annoncé la création, en 2024, d’une police forestière ainsi que de 240 coopératives forestières, deux dispositifs destinés à «préserver le domaine forestier». Il a également évoqué les effets de la sécheresse, qui a contribué au dépérissement de certaines forêts, notamment celle de Bouskoura, à Casablanca, et d’autres zones, avec 420 cas de dépérissement du pin d’Alep signalés.

Cependant, grâce à sa politique de reforestation, l’ANEF s’efforce de maintenir et de développer le patrimoine forestier marocain. Concernant la lutte contre les incendies de forêt, le directeur général a rappelé que le Maroc possède une solide expertise dans ce domaine. «Nous partageons souvent notre savoir-faire», a-t-il affirmé, tout en précisant que le pays dispose de sept avions Canadair pour lutter contre les incendies. «Nous prévoyons d’acquérir un huitième appareil en 2025», a-t-il ajouté.

Lire aussi : ANEF: les actions et avancées dans la conservation des zones humides au Maroc

En 2024, le Maroc n’a enregistré que 870 foyers d’incendie, ayant ravagé environ 870 hectares. Fait notable, même durant l’hiver 2024, des incendies ont touché 106 hectares à travers 23 foyers.

Concernant, par ailleurs, les violents incendies qui ont ravagé Los Angeles, l’agence a indiqué être en contact avec son homologue américaine, soulignant «la riche expérience du Maroc dans ce domaine».