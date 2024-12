Forêt de Bouskoura: travaux en cours pour redonner vie à un espace écologique vital pour Casablanca

Située dans la province de Nouaceur, à proximité de Casablanca, la forêt de Bouskoura fait figure de poumon vert pour la métropole. S’étendant sur 3.000 hectares, elle joue un rôle crucial dans l’équilibre écologique de la région et est un lieu de détente pour les habitants de la région.

Cependant, cette forêt emblématique a souffert ces dernières années de l’accumulation de déchets, des effets cumulatifs de la sécheresse et de la vulnérabilité accrue de ses peuplements d’eucalyptus et de pins face aux pathogènes.

Des initiatives pour restaurer la forêt

Pour répondre à cette situation critique, des initiatives majeures ont été mises en place. La société Averda Environmental Services, en coordination avec les autorités locales, mène depuis octobre 2024 une vaste campagne de nettoyage. Celle-ci vise à restaurer la propreté et la beauté naturelle de la forêt à travers des actions telles que la collecte des déchets solides et inertes, le nettoyage des sentiers principaux et des zones de loisirs, ainsi qu’une sensibilisation accrue des visiteurs à l’importance de la préservation de l’environnement.

En parallèle, l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) a lancé un programme d’urgence pour 2025-2026. Ce dernier comprend des mesures ambitieuses comme le nettoyage des arbres dépéris sur 150 hectares, des travaux sylvicoles sur 3.000 hectares et une reforestation de 700 hectares avec des espèces mieux adaptées au climat actuel.

Travaux en cours et implications du public

Les travaux sylvicoles, indispensables à la préservation de la santé de la forêt et à l’amélioration de ses infrastructures, sont déjà en cours. Ces interventions entraînent toutefois des désagréments temporaires, notamment des restrictions d’accès à certaines zones pour des raisons de sécurité.

Lire aussi : Forêt de Bouskoura: le poumon vert de Casablanca au bord de l’asphyxie

Malgré ces contraintes, ces efforts visent à offrir un espace naturel plus durable et accueillant pour les visiteurs. Les travaux s’inscrivent également dans une stratégie à long terme visant à moderniser les infrastructures récréatives tout en maintenant l’équilibre écologique de la forêt.

Appel à la mobilisation collective

La préservation de la forêt de Bouskoura ne pourra aboutir sans une mobilisation collective. Les acteurs locaux, associations et citoyens doivent s’unir pour garantir la pérennité de cet espace unique. Les visiteurs, quant à eux, sont appelés à adopter des comportements responsables, notamment en évitant de jeter des déchets ou d’allumer des feux.

Un habitué de la forêt confie: «C’est un bel espace vert qui constitue une échappatoire pour les habitants de Bouskoura et de Casablanca. C’est maintenant propre et nous sommes heureux».

Cependant, des améliorations restent attendues pour accroître le confort des usagers. Une habituée souligne: «Il y a des agents qui nettoient la forêt, et c’est réjouissant, mais les citoyens doivent respecter l’environnement et ne pas y laisser leurs déchets. Nous aimerions bien qu’ils équipent la forêt d’espaces récréatifs et de sanitaires pour un meilleur confort».

Malgré tous ces défis, la forêt de Bouskoura demeure un trésor naturel à préserver pour les générations actuelles et futures.