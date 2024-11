Forêt de Aïn El Harcha: la battue de sangliers comme si vous y étiez

Cette battue, orchestrée sur une superficie de 8 000 hectares, s’est déroulée sous la supervision de Youssef El Guérouani, chef du district forestier d’Aïn El Harcha, et de Younes Ahardane, vice-président de la Fédération royale marocaine de chasse. Dans une ambiance conviviale, une dizaine de chasseurs chevronnés, épaulés par une meute de chiens entraînés, ont pris part à cette opération.

Sous un ciel clément, les conditions étaient idéales pour cette battue, qui a également mobilisé une vingtaine de crieurs et des habitants de la région. Habiles et expérimentés, leurs voix perçantes guidaient habilement les sangliers hors de leurs refuges, rendant l’opération d’autant plus efficace.

Après la vérification minutieuse des documents de chasse par le chef du district, représentant l’Agence nationale des eaux et forêts, les chasseurs, alignés avec une distance de 30 mètres entre eux, se sont préparés. Lorsque les sangliers, effrayés par les cris stridents et le tumulte orchestré par les crieurs, ont émergé de leurs refuges, la chasse a pu commencer.

Une fois les sangliers abattus, les chiens prenaient le relais pour immobiliser les bêtes, au grand contentement des chasseurs. «Grâce aux efforts déployés par l’Agence, on a pu préserver cet espace écologique et diminuer la population de sangliers pour le bien-être des citoyens», a souligné Younes El Guerouani, tandis que les tirs continuaient de résonner dans la forêt.

Le vice-président de la fédération, quant à lui, s’est réjoui du succès de cette battue, qui s’est déroulée sans le moindre incident. La prise du jour, un véritable record pour cette forêt d’Aïn El Harcha, s’est soldée par l’abattage de 15 sangliers de gros gabarit.