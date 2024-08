À la (re)découverte du cèdre Gouraud, ce géant de la forêt d’Azrou qui aimante les touristes

Malgré les séquelles du temps et les branches dépérissantes, le cèdre Gouraud, cet arbre mesurant plus de 45 mètres de haut, continue d’attirer annuellement quelque 60.000 amoureux de la nature et des récits anciens. Âgé de plus de huit siècles, l’emblème forestier, qui a vu ses feuilles tomber depuis plus de dix ans, a été nommé d’après le général français Henri Joseph Eugène Gouraud.

Pour Yassine, visiteur venu d’Oujda, la beauté du site est une véritable révélation. «L’arbre, avec sa taille imposante, dégage une aura particulière qui vous transporte dans le temps. Ici, on ressent vraiment la grandeur de la nature», fait-il savoir.

Le site propose aux visiteurs diverses activités permettant une pleine immersion dans la nature. «Nous avons pu faire de belles promenades à cheval. Nous avons aussi eu l’occasion de nourrir des singes dans la forêt, une expérience aussi amusante qu’inoubliable», confie-t-il.

Chaimae, de Rabat, explique son attachement personnel au cèdre Gouraud: «Je suis venue ici pour la première fois quand j’étais jeune, car mes parents, originaires d’Azrou, ont une affection particulière pour cet endroit. Être ici évoque pour moi de nombreux souvenirs heureux de mon enfance», raconte-t-elle.

À environ 13 kilomètres d'Azrou, le cèdre Gouraud, avec ses huit siècles d’histoire, continue de captiver des milliers de visiteurs chaque année. (Y. Jaoual/Le360)

Revoir le cèdre Gouraud des années plus tard a permis à Chaimae de redécouvrir ce lieu emblématique sous un nouveau jour. «Aujourd’hui, j’ai eu l’occasion de revenir, cette fois-ci avec mes amies, et j’ai redécouvert cet endroit que je trouve toujours aussi magnifique. La beauté et l’atmosphère unique de cet endroit sont restées intactes, et je suis convaincue que c’est un lieu qui mérite d’être visité par le plus grand nombre. Je recommande donc vivement aux gens de venir découvrir ce petit coin de paradis», s’enthousiasme-t-elle.

Autour du cèdre Gouraud, la vie semble s’être organisée naturellement pour préserver et mettre en valeur ce patrimoine. Les villages voisins profitent de l’afflux des visiteurs pour faire connaître leur culture et leur artisanat. Des échoppes en bois accueillent des artisans qui proposent des souvenirs faits main, tandis que des restaurants à proximité servent des tajines. De quoi se laisser charmer par les trésors locaux, tout en savourant un instant gourmand au cœur de la nature.