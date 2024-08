Tourisme: sécurité, confort, détente... la formule gagnante de Martil

Depuis toujours, Martil se distingue par son statut de ville balnéaire accessible, animée et particulièrement populaire. Majda, une habituée des lieux, ne cache pas son attachement à cette destination estivale où elle se rend régulièrement. «Martil, c’est une ville que j’aime beaucoup. Il y a tout ce qu’il faut ici, l’ambiance est top et la plage est vraiment sympa. J’adore y sortir le soir pour faire un petit tour. Je m’y sens vraiment bien», confie-t-elle.

La sécurité est un des atouts majeurs de cette station balnéaire. Hachem, autre habitué, apprécie particulièrement cet aspect. «Ici, on se sent en sécurité. Il y a toujours du monde qui flâne sur la corniche. C’est très plaisant de voir autant de vie dans la rue», dit-il.

Pour les familles, Martil est aussi une destination privilégiée. Sabah, venue passer ses vacances chez son frère et sa sœur, raconte son quotidien estival: «On adore passer nos vacances ici. On séjourne chez mon frère et ma sœur. Le matin, les petits vont à la plage, pendant que je cuisine avec ma sœur. Puis, on sort en fin d’après-midi pour des promenades sur la plage.»

Enfin, pour ceux qui fuient la chaleur suffocante des villes «de l’intérieur», Martil est une bouffée d’air frais. «Comparé à la chaleur étouffante de villes comme Marrakech, ici, c’est un vrai paradis. Je viens régulièrement à Martil avec mes parents. On adore cette plage, et on s’amuse très bien ici», confie Sohaïb, jeune habitant de Marrakech.