Tafoughalt en 24 heures, c’est possible!

Tafoughalt, 8 heures du matin. Ce village s’éveille doucement sous les premiers rayons du soleil qui percent la brume matinale. Les montagnes des Béni Snassen qui l’entourent se teintent d’or et de rose. L’air est frais et pur, empli des parfums d’eucalyptus et de pin qui dominent la flore locale.

Matinée: exploration et aventure

08h00. Commencez votre journée tôt avec un petit-déjeuner traditionnel dans l’un des gîtes ou auberges du village. Les tables sont garnies de produits frais du terroir: fromages de chèvre savoureux, nèfles juteuses cueillies à la main, pains croustillants sortant du four et miels dorés produits localement. Le parfum du café fraîchement moulu et les arômes des confitures maison emplissent l’air. Les conversations sont ponctuées de rires et de salutations matinales.

09h00. Après ce délicieux repas, préparez-vous pour une aventure à la Grotte du Chameau. Cette merveille naturelle, accessible via un court sentier facile à gravir, est un spectacle géologique unique. Le chemin, bordé de végétation luxuriante, vous mène à l’entrée de la grotte. Dès les premiers pas à l’intérieur, la température constante et agréable de 26°C vous enveloppe, contrastant avec la fraîcheur extérieure.

La grotte, aménagée en 2015 pour faciliter la visite, se déploie sur trois niveaux de galeries. Chaque recoin révèle des formations rocheuses fascinantes, sculptées par le temps et l’eau. Le grand puits central, d’un diamètre de 30 mètres et d’une hauteur de 60 mètres, est particulièrement impressionnant. La lumière tamisée et l’acoustique unique de la grotte ajoutent une dimension mystique à l’expérience, rendant chaque instant mémorable.

11h00. Retournez ensuite au village, où d’autres trésors vous attendent. Les artisans vous accueillent avec un sourire chaleureux, prêts à partager leurs savoir-faire et leurs créations uniques en bois de thuya. Les boutiques proposent également une variété de produits du terroir, des huiles d’olive et d’argan aux herbes aromatiques et médicinales. De quoi ravir vos papilles…

Un déjeuner aux saveurs locales

12h00. Dans l’un des restaurants du village, les tables sont joliment dressées avec des nappes colorées et des ustensiles en terre cuite, typiques de l’artisanat, véritable savoir-faire marocain. Les plats commencent à arriver... Vous démarrez avec une assiette de salades variées, composée de tomates, de concombres, de poivrons et d’olives. Les légumes sont frais et (surtout) croquants.

Le plat principal est un tajine de poulet aux citrons confits et aux olives. Le poulet, tendre et juteux, a mijoté lentement, absorbant les épices et les arômes. Les citrons confits ajoutent une note acidulée, tandis que les olives apportent une touche de salinité qui équilibre parfaitement ce met. À côté, un pain maison, cuit au four à bois, est parfait pour saucer le jus savoureux du tajine.

Accompagnant ce festin, des nèfles et des pommes locales, accompagnées d’un thé à la menthe fraîchement infusé, mettent un point d’orgue à un déjeuner aux saveurs de la région (plus que parfait).

Après-midi: randonnée et histoire

13h00. Prenez le temps de vous détendre et de digérer après ce délicieux repas. Une sieste revigorante s’impose. Allongez-vous dans votre gîte ou auberge, laissez-vous bercer par le calme environnant et le chant des oiseaux. Après cette pause bien méritée, vous serez prêt à partir à l’aventure et à découvrir les magnifiques sentiers de randonnée qui entourent Tafoughalt.

14h00. Enfilez vos chaussures de marche et préparez-vous à explorer les paysages variés de la région. Les chemins serpentent à travers des forêts denses, passent par des cascades cristallines et offrent des vues imprenables sur les montagnes des Béni Snassen. Que vous choisissiez une randonnée douce ou un parcours plus exigeant, chaque pas vous rapprochera de la nature et vous dévoilera les merveilles cachées de Tafoughalt. Les circuits peuvent être faits à pied, à vélo, ou même en 4X4 ou quad, selon votre préférence. Ne manquez pas de visiter d’autres sites naturels tels que la réserve des gazelles et mouflons à manchettes.

Fin d’après-midi: détente, relaxation et sérénité

17h00. Après une journée riche en découvertes et en aventures, retournez au village pour un moment de détente bien mérité. Prenez le temps de flâner dans les rues pittoresques de Tafoughalt. Vous pourrez également vous asseoir dans un café local, déguster un thé à la menthe, et observer la vie tranquille des habitants. En fin d’après-midi, n’oubliez surtout pas d’admirer le coucher de soleil. C’est le moment parfait pour la photographie ou simplement pour contempler la beauté naturelle qui vous entoure.

20h00. Pour le dîner, installez-vous dans une auberge où vous pourrez savourer d’autres plats locaux. À votre arrivée, vous êtes accueilli par l’odeur enivrante des épices et des herbes qui mijotent doucement. La salle à manger est décorée avec goût et simplicité.

21h30. Retournez dans votre gîte pour une nuit de repos bien méritée. Laissez-vous bercer par les bruits de la nature et les étoiles scintillantes au-dessus de vous.

Et si cette journée vous a enchanté, pourquoi ne pas prolonger l’aventure en visitant (pour de vrai) Tafoughalt? Immergez-vous encore plus profondément dans la splendeur naturelle et culturelle de la région en découvrant ce village pittoresque.