Les grottes d’Hercule de Tanger: un site façonné par la nature, sculpté par l’histoire et immortalisé par la mythologie

À uniquement 14 kilomètres à l’ouest du centre-ville de Tanger, les grottes d’Hercule sont situées sur le site naturel d’Achakar, sur la falaise Cap Spartel où se rencontrent en noces l’océan Atlantique et la mer Méditerranée.

Sur place, les visiteurs découvrent un lieu magique, accédant à l’histoire légendaire des grottes du demi-dieu Hercule à travers une entrée naturelle étroite, préservée depuis plusieurs siècles. Facile à emprunter, cette porte qui ouvre sur le temps passé conduit à l’intérieur de la montagne, en toute sécurité, via un trajet balisé. Une fois dans les grottes d’Hercule, la pénombre douce propre aux grottes jette son voile sur les lieux, et rajoute une dose de mystère, ce qui enchantera les enfants et les aventuriers en quête d’une nature authentique. Tandis que l’ouverture des grottes sur l’océan Atlantique, elle, propose une vue splendide pour les amateurs de photographie. L’imagination se libère... Les célèbres clichés de la fameuse fissure dans la roche, creusée au fil des siècles par les vagues de l’Atlantique, ont fini par dessiner les pourtours du continent de l’Afrique, comme un rappel que c’est d’ici, de Tanger, selon le mythe, qu’Hercule a séparé les deux continents africain et européen.

Grottes d'Hercule.. Youssef El Harrak / Le360

Quant au pan de lumière naturelle –qui se rajoute à l’éclairage mis en place après la dernière restauration– il servira de fil d’Ariane pour le visiteur qui souhaiterait s’aventurer davantage à l’intérieur pour explorer les trois niveaux des grottes et suivre ainsi le parcours d’Hercule pour découvrir les traces de ses pas, ses empreintes, sa gamelle…

Il est à noter que les grottes d’Hercule sont ouvertes au public chaque jour de la semaine, de 10h00 à 20h00.

Entre Histoire et mythologie

«L’Histoire est du vrai qui se déforme, la légende du faux qui s’incarne», cette citation prend toute son ampleur avec les grottes d’Hercule où le mythe a dépassé la réalité historique.

En effet, plusieurs légendes racontent les origines de ce site historique et naturel. La plus célèbre de toutes est celle qui a donné son nom aux grottes: le mythe d’Hercule.

Selon la légende, c’est dans ces grottes qu’Hercule, fils de Zeus dans la mythologie grecque, s’est reposé après avoir séparé les terres qui unissaient l’Afrique et l’Europe avant de s’attaquer au 11ème de ses travaux, celui de s’emparer des pommes d’or des jardins d’Hespérides en tuant le dragon aux 100 têtes. Les traces de ses pas, ses empreintes ainsi que sa gamelle présente dans les grottes sont toujours là pour entretenir le mythe.

Pour ce qui est de leur histoire, les grottes ont été découvertes lors de fouilles archéologiques en 1906 et les vestiges qui ont été exhumés supposent la présence d’une civilisation néolithique qui remonte à 5.000 avant J.C. Les grottes ont été classées comme monument historique en 1950. Les fouilles ont démontré également que plusieurs cavernes ont été creusées non seulement par des éléments naturels tels que les érosions, mais également par intervention humaine. Les habitants locaux creusaient la roche afin d’extraire des matériaux servant à fabriquer des meules de presses à huile.

Attention particulière pour ce site touristique

Ce n’est pas pour rien que les grottes d’Hercule sont devenues une destination prisée par les touristes de tous bords . En plus du spectacle magique offert par la nature sur un fond d’histoire et de légende, les autorités ont réussi le pari de faire de ce site un lieu attractif en aménageant les espaces à l’extérieur avec plusieurs cafés et restaurants, qui de plus possèdent une vue rare et exceptionnelle sur l’océan Atlantique.

C’est en 2014, dans le cadre du «Projet de réhabilitation des grottes d’Hercule», d’un budget de 10 millions de dirhams, que ces espaces commerciaux ont été aménagés. Les travaux qui avaient duré 8 mois consistaient à renforcer les parois des grottes et à remettre à niveau le système d’éclairage. Pour rappel, ce site naturel réhabilité, grand symbole de la ville du détroit, a été inauguré dans sa nouvelle forme, le 16 octobre 2015, par le roi Mohammed VI.

Aujourd’hui, les grottes d’Hercule font partie des lieux les plus originaux pour admirer un coucher de soleil à Tanger. Un paysage unique au monde où se rencontrent la mer et l’océan. Se balader à l’intérieur de ce site légendaire laisse chez le visiteur une émotion particulière. De quoi se sentir un personnage antique dans un conte de mythologie grecque ou romaine. La visite des grottes d’Hercule reste un incontournable de l’expérience et de la vie à la tangéroise.