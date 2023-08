Tanger: affluence record sur les grottes d’Hercule, où la nature a façonné un site devenu mythique

Chaque jour, les visiteurs, Marocains comme étrangers, viennent en nombre découvrir la richesse, la beauté et la splendeur des grottes d’Hercule, un endroit mythique de la ville du Détroit. Dès les premières heures de la journée, les estivants affluent vers ces grottes. Une invitation à l’évasion pour vivre une expérience unique jonchée d’histoire, de nature et de culture. Le lieu renferme les traces d’une lointaine histoire ainsi qu’un mystère archéologique.

«Je vis en Espagne et je suis venue ici, avec mon mari, pour profiter de la beauté du lieu. Personnellement, je trouve que Tanger est synonyme de magie. C’est une très belle ville et les habitants ici sont tellement aimables. J’ai beaucoup appris sur la vie et l’histoire de ces grottes: c’est un site unique, presque magique», fait savoir cette touriste espagnole.

Certains préfèrent profiter de la vue imprenable depuis l’entrée des grottes face à la mer, tandis que d’autres se promènent à l’intérieur des grottes. L’engouement pour ces grottes naturelles faites de roches calcaires et ouvertes sur les flots ne faiblit pas, assure Soundouss El Harouch, responsable au niveau de la Grotte des arts, structure voisine dédiée aux arts.

«Après la crise sanitaire, les grottes d’Hercule ont enregistré une forte affluence. Les Marocains et surtout ceux résidants à l’étranger sont venus nombreux découvrir le site. Les visiteurs sont intéressés par l’histoire de cet endroit archéologique», souligne-t-elle.

Sises à 15 km à l’ouest de Tanger, les grottes d’Hercule sont, comme leur patronyme l’indique, associées à la mythologie grecque. La légende veut que le demi-dieu grec et fils de Zeus s’y soit reposé, avant de subtiliser les pommes d’or, offertes par Zeus à Héra mais volées par les Hespérides.

Très prisé des touristes, le lieu avait subi d’ambitieux travaux de réhabilitation et d’aménagement en 2014, qui ont nécessité une enveloppe budgétaire de dix millions de dirhams. Le projet portait sur le renforcement des parois des grottes, l’aménagement des espaces extérieurs, la construction de locaux commerciaux et touristiques (cafés et restaurants), ainsi que la modernisation du réseau d’éclairage public.