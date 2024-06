Laâyoune: comment la plage de Foum El Oued se prépare à l’été

La plage de Foum El Oued, destination privilégiée de centaines de locaux et de touristes, les préparatifs pour la saison estivale 2024 vont bon train. Depuis le mois dernier, les équipes mobilisées sur le terrain s’affairent pour mettre en place de nouvelles infrastructures destinées à l’accueil des estivants, selon Sidi Ahmed Moussa, un responsable communal.

«Nous avons mobilisé tous les moyens nécessaires pour assurer confort et détente aux vacanciers», assure-t-il. Foum El Oued, qui a récemment bénéficié d’importantes rénovations, voit ainsi ses installations significativement améliorées.

Cette plage, qui a hissé le Pavillon bleu pour la 17ème année consécutive, bénéficie cette année de travaux majeurs, notamment l’extension de la zone nord. «C’était important pour mieux accueillir les visiteurs et répondre à leurs attentes croissantes», commente le responsable local.

De plus, le front de mer a été équipé de nouveaux bancs et d’espaces verts, créant ainsi de nouvelles zones de détente. Les amateurs de sports nautiques y trouvent également leur compte, grâce aux installations destinées à la pratique du kitesurf et du windsurf, rendues possibles par les efforts des autorités locales, détaille Sidi Ahmed Moussa.

La sécurité et le confort des familles sont également érigés au rang de priorités. Le cadre sécurisant et l’atmosphère paisible permettent aux familles, y compris les enfants, de profiter d’une plage propre et calme. L’éclairage public, installé pour sublimer les soirées en bord de mer, contribue à l’ambiance chaleureuse où les traditions hassanies, comme la dégustation de thé, peuvent être perpétuées même la nuit, indique notre interlocuteur.

D’autres acteurs locaux et militants associatifs de Foum El Oued se disent prêts à faire de cette saison 2024 un véritable succès. Pour Hamza Bidada, président de l’association Génération éducation et culture, «tout est en place pour que les visiteurs passent des moments mémorables, entre tradition et modernité». Désormais, la plage de Foum El Oued n’attend plus que ses premiers vacanciers...