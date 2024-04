Laâyoune: face à la canicule, les habitants trouvent clémence à la plage de Foum El Oued

C’est sur ce littoral situé à l’ouest de Laâyoune que Le360 a pu capturer ces instants prisés par les habitants de la ville, flânant par ces temps chauds sur le rivage accueillant de Foum El Oued.

La plage de Foum El Oued a récemment obtenu le prestigieux label Pavillon bleu, témoignant ainsi de sa conformité aux normes strictes en matière de qualité de l’eau, de loisirs et de propreté. Cette reconnaissance, obtenue à la suite d’importantes réformes entreprises par les autorités locales pour améliorer l’offre touristique intérieure, a été un véritable catalyseur pour attirer un afflux massif de visiteurs de Laâyoune et des villes avoisinantes, notamment pendant les weekends.

Interrogés par Le360 sur leur présence sur cette plage, les habitants ont unanimement évoqué la vague de chaleur exceptionnelle qui sévit actuellement dans la région, soulignant l’impact positif de la proximité de la mer sur leur quotidien. En effet, cette situation permet aux résidents de se déplacer aisément vers la plage, d’autant plus que les services de transport sont maintenus jusqu’à une heure avancée de la nuit.

La récente expansion de la plage du côté nord, réalisée par les autorités locales, a également été saluée par les visiteurs. Cela a permis à de nombreux citoyens de profiter pleinement de cet espace, que ce soit pour la pratique d’activités sportives, la baignade en mer ou encore la pêche à la ligne. Aussi, la plage de Foum El Oued est devenue un lieu privilégié pour les rassemblements familiaux, où l’on partage volontiers une tradition bien ancrée dans la culture locale: la dégustation du thé sahraoui.

Outre les aspects récréatifs, les visiteurs évoquent l’aspect «propre» de la plage, fruit des efforts soutenus des autorités pour préserver l’environnement. Cette propreté, associée au niveau de sécurité élevé assuré par les forces de l’ordre, a incité de nombreux habitants à prolonger leur séjour sur la plage.

Ainsi, Foum El Oued s’affirme comme un lieu de farniente et de convivialité, où les résidents de Laâyoune et des villes avoisinantes, tout comme les touristes, profitent d’un environnement sûr et accueillant tout en échappant à la chaleur de la saison.