Un jour, une plage. Ep31. À la découverte de la plage de Boura près de Tarfaya

À la plage Boura, située à 9 kilomètres au nord de Tarfaya, se dessinent des Khaymas, ces tentes pyramidales installées par des estivants venus de Laâyoune, Smara ou encore Tan-Tan, en quête d’une atmosphère sereine, d’un paysage naturel et d’un climat frais.

«Nous venons ici pour la sixième année consécutive. C’est une plage familiale, calme et propre. La sécurité y règne jour et nuit. Nous passons des moments chaleureux et conviviaux avec les estivants. Ici, les enfants jouent librement», témoigne Mohamed El Gareh, un estivant rencontré par Le360, occupé à la préparation de l’incontournable thé sahraoui. Des dattes et du lait figurent également sur la table de ce Sahraoui.

Dans ce spot balnéaire, certains s’amusent à jouer le jeu de domino, alors que d’autres, équipés de leurs cannes, s’avancent vers le rivage et tiennent une ligne à la main tout en attendant qu’un poisson vienne mordre à l’appât.

Nafii Dalaa a pris l’habitude de se rendre à cette plage qui est, pour lui, un remède contre le stress et l’anxiété. «Je viens ici surtout pour me relaxer et casser la routine. Ici, on profite de la beauté de cette plage sauvage. C’est un endroit propre et tranquille», explique-t-il.