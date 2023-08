Un jour, une plage. Ep29. La plage de Souiria Lakdima, embruns marins et ambiance familiale

Située à 30 km au sud de Safi, la plage de Souiria Lakdima est un véritable refuge pour les habitants de la région en ces temps de forte chaleur. Cette petite plage du littoral atlantique attire en effet de nombreux estivants en quête de fraîcheur et de bonne ambiance.

«Nous sommes venus ici pour nous rafraîchir et échapper à la canicule. C’est familial, il n’y a pas beaucoup de monde en comparaison avec la grande plage de Safi. Néanmoins l’infrastructure reste à développer. Je trouve que la plage manque d’équipements», témoigne un estivant venu depuis Marrakech.

Au-delà de la proximité et de la tranquillité qu’offre la plage de Souiria Lakdima, c’est surtout la propreté des lieux qui séduit les estivants. «J’habite à Chiadma, on vient ici chaque année avec mes enfants pour passer les vacances. La plage est propre, il fait beau, tout est parfait pour passer de bons moments en famille», souligne ce père de famille rencontré sur place.

Sur cette plage, les vacanciers trouvent indéniablement leur bonheur et s’adonnent à de nombreuses activités, telles que le football, le beach tennis, le jogging, ou encore le jeu de cartes. «Les gens sont très gentils et respectueux ici, on se sent en sécurité. La plage est propre, il y a des espaces de jeux pour les enfants. Bref, on ne s’ennuie pas», témoigne Ghofrane, une vacancière venue d’Agadir.