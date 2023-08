Un jour, une plage. Ep28. À la découverte des charmes naturels d’Imi Ouaddar

Située à 33 kilomètres de la capitale du Souss, la plage d’Imi Ouaddar suscite l’émerveillement de ses visiteurs. Les eaux cristallines qui s’étendent à perte de vue, les clapotis des vagues venant caresser la côte et l’ambiance chaleureuse et bon enfant qui règne sur ce rivage composent un tableau des plus idylliques.

Un estivant déclare, avec une lueur dans les yeux: «C’est ma deuxième fois ici, et je suis toujours aussi épris de cet endroit. Les habitants vous accueillent avec une chaleur incommensurable. L’esthétique de la plage, sa propreté, tout est en parfaite harmonie. Mes enfants adorent ce lieu, s’adonnant à des jeux sous l’œil bienveillant du soleil.»

Du même avis, un touriste français ajoute: «La popularité de cette plage est indéniable. Sa propreté est exemplaire. C’est un endroit que je recommanderais sans la moindre hésitation.» La plage attire des visiteurs de tous âges. «La plage est propre. Je m’y sens merveilleusement bien», témoigne un jeune garçon de Casablanca.

Lire aussi : Un jour, une plage. Ep26. Plage d’Imsouane: un spot qui marie surf et fraîcheur

Bien que de nombreux efforts soient consentis pour préserver la propreté de la plage, quelques actes irresponsables ternissent ce beau tableau. «C’est désolant de voir des estivants manquer de respect envers ce lieu en laissant parfois leurs ordures», déplore un vacancier.

Et un autre de renchérir: «Tout en saluant les efforts des responsables, j’espère qu’ils envisageront un ensemble de mesures pour assurer une expérience balnéaire exceptionnelle pour tous. Il est essentiel de penser notamment aux personnes à mobilité réduite. Faciliter leur accès et leur permettre de jouir pleinement de ce paradis est notre devoir à tous.»