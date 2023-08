Un jour, une plage. Ep24. Plage des Nations près de Salé: fraîcheur et convivialité au menu

Bienvenue dans la Plage des Nations, un des plus beaux spots balnéaires de la région Rabat-Salé-Kénitra. Située à 10 km au nord de Salé, et relevant de la commune de Bouknadel, cette plage est prise d’assaut par des centaines de vacanciers durant cette saison estivale.

Son sable fin, ses vagues tantôt douces tantôt frémissantes, ou encore ses eaux turquoise attirent les Slaouis, les Rbatis et les habitants de Kénitra, ainsi que des visiteurs de diverses régions du pays.

«Pour moi, c’est l’une des plus belles plages du Maroc. Je viens souvent me baigner ici. Ce spot est calme et propre. Et pour la restauration, nous avons une panoplie de choix. Tout est là pour que la quiétude des vacanciers ne soit pas gênée», une habitante dans les environs de Bouknadel, le sourire aux lèvres.

«Je viens ici pour la sixième année consécutive. C’est une plage familiale, sécurisée et propre. Nous espérons la voir toujours avec cette propreté», témoigne une estivante interrogée par Le360, qui n’hésite pas à encourager tous ceux qui n’ont jamais mis les pieds dans cette plage à oser l’aventure.

«Nous organisons des ateliers au profit des enfants qui viennent à la plage. Les enfants peuvent participer aux ateliers de peinture, ou encore aux ateliers de tri des déchets et de recyclage. Des activités de danses et des jeux sont également proposés aux petits», fait savoir le membre d’une association locale, très active sur le terrain de la protection de l’environnement.