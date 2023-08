Un jour, une plage. Ep23. La plage de Sidi Ifni, où se mêlent fraîcheur et sérénité

Située à 180 km au sud d’Agadir et à 50 km de Guelmim, la plage de Sidi Ifni est un refuge pour les habitants de la région fuyant ces temps de chaleur intense. Le site, qui offre une rare combinaison entre la mer et la montagne, attire de plus en plus d’estivants à la recherche de fraîcheur, de détente et de sérénité.

Et quoi de plus beau que de savourer un thé sahraoui, avec une vue imprenable sur l’océan Atlantique. Le sable fin et blanc, la mer bleue et le climat tempéré sur la plage de Sidi Ifni composent une géologie unique, proposant un souffle d’exotisme aux amoureux du grand air.

«Je suis venue de Laâyoune. J’ai l’habitude de venir chaque été ici pour profiter de la beauté de cette plage. Ici, le temps est frais et agréable. La vue, le climat, le paysage… tout est incroyable. Cependant, j’appelle tous les estivants à ne pas laisser leurs déchets dans le sable, pour maintenir la propreté et la beauté de la plage», se confie une estivante interrogée par Le360.

«J’habite à Assa-Zag et je viens chaque été ici en compagnie de ma famille. La journée se déroule dans une belle ambiance avec nos enfants. On ne sent même pas le temps s’écouler», témoigne un estivant qui n’hésite pas à encourager tous ceux qui n’ont jamais mis les pieds dans cette plage à la découvrir au plus tôt.