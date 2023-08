Un jour, une plage. Ep21. Plage Mrissat de Tanger: vert émeraude et bleu azur

L’une des plages les plus prisées de la ville du Détroit est celle de Mrissat. Nichée en contrebas d’une falaise, elle est assez logiquement prise d’assaut par des centaines de visiteurs durant la saison estivale.

Si certains la découvrent pour la première fois, d’autres sont de véritables habitués de l’adresse, qui la fréquentent régulièrement autant pour admirer la vue que pour s’y baigner. Ses eaux turquoise, son sable fin, son arrière-plan à la végétation luxuriante composent un cocktail unique qui aimante les estivants.

«Je vis en Belgique. Je suis venu avec mes amis et je découvre cette plage pour la première fois. Ici, l’ambiance est familiale et la vue est magnifique. Personnellement, je trouve que c’est l’une des plus belles plages de Tanger. Et même pour se restaurer, on a une panoplie de choix», témoigne un estivant résidant à l’étranger.

«C’est une plage familiale et tranquille. La sécurité y règne de jour comme de nuit, et tout est là pour que la quiétude des vacanciers ne soit pas troublée. Cependant, nous invitons tous les estivants à ne pas laisser de déchets dans le sable, afin de maintenir la propreté de la plage et préserver sa beauté», déclare un habitant de Tanger, habitué des lieux.

Lire aussi : Un jour, une plage. Ep20. Sidi Boulfdail, un joyau sauvage dans la région de Tiznit

Pour la plupart des estivants, le seul défaut des lieux est son accès, possible uniquement via une route qu’ils ne peuvent emprunter qu’à pied. «Nous sommes obligés de stationner nos voitures loin de la plage, parce que la route est un peu escarpée. Nous espérons avoir un jour un accès plus facile», se confie un autre vacancier.