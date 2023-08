Un jour, une plage. Ep18. Cabo Negro, eau turquoise et ambiance festive

Avec ses étendues de sable fin pour parfaire son bronzage et une mer azurée pour s’adonner aux joies de la plongée ou du jet ski, la plage de Cabo Negro est l’une des plus fréquentées du littoral méditerranéen, avec de nombreux attraits pour la population estivale.

«J’aime beaucoup cette plage, elle est propre, bien équipée et on s’y sent en sécurité. On peut aussi s’adonner à plusieurs activités: nager, se balader, monter à cheval ou encore faire du quad ou du jet ski», témoigne une jeune vacancière venue de Ouazzane.

La plage de Cabo Negro est surtout un lieu de rencontre. Chaque été, cette petite ville côtière dans la région de Tétouan attire des milliers d’estivants, du Maroc et d’ailleurs, en quête de fraîcheur et de bonne ambiance.

Pour Adam, qui vit à Madrid, «l’ambiance à Cabo Negro est magnifique, on y passe un très bon moment avec les amis, je recommande à tout le monde de venir visiter cette belle plage».

«Je vais chaque année à Cabo Negro avec ma famille, nous avons une maison ici. J’aime beaucoup cette plage, elle est calme, propre et très agréable pour se baigner et bronzer», souligne une autre estivante qui habite à Paris.

Située à quelques minutes de plusieurs villes, comme Martil, M’diq ou même Ceuta, la plage offre de nombreuses attractivités. Les estivants trouvent leur bonheur pour s’adonner au shopping ou dénicher les meilleurs restaurants de la région.