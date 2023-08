Un jour, une plage. Ep19. Les charmes de Sidi Bouzid: entre sable blanc, ambiance bon enfant et eaux froides

Réputée autant pour la beauté de ses sables blancs que pour ses eaux particulièrement froides l’été, la plage de Sidi Bouzid invite les estivants à une expérience unique, faisant d’elle l’une des plus belles du littoral atlantique au Maroc. Cet endroit au charme particulier attire chaque année des visiteurs de tout le Maroc venus se rafraîchir et profiter de la générosité de la nature.

«Je suis venu à Sidi Bouzid avec ma famille pour profiter des vacances, j’aime beaucoup cet endroit. Contrairement aux plages de Casablanca, Mohammedia et Bouznika, l’eau ici est très froide en été ce qui la rend spéciale. J’ai aussi apprécié la propreté de la ville qu’il faut absolument préserver», témoigne ce jeune homme venu de Casablanca.

Lire aussi : Un jour, une plage. Ep18. Cabo Negro, eau turquoise et ambiance festive

Dans cet endroit où l’air salé se mêle à la douceur de vivre des moments rares en famille ou entre amis, les vacanciers trouvent indéniablement leur bonheur et s’adonnent à de nombreuses activités au bord de la mer, tel que le football, le beach tennis, le jogging, les jeux de cartes, ou encore la musique et le chant...

«Je suis cavalier. Nous campons chaque année avec des amis à Moulay Abdellah et nous en profitons pour venir à Sidi Bouzid. Cette plage est simplement magnifique. On s’y sent bien et cela nous permet de nous ressourcer et de nous rafraîchir en été», souligne cet autre estivant rencontré sur place.