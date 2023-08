Un jour, une plage. Ep22. «L’île du dragon» à Dakhla, un spot pour les activités nautiques

L’île du dragon. C’est l’une des plages les plus visitées de la ville de Dakhla par bien des estivants à la recherche de détente, de sérénité et surtout d’un spot pour les sports de glisse. Certains découvrent cette plage pour la première fois et s’étonnent de son appellation exotique. Elle porte ce nom, île du Dragon, en raison de sa forme topographique qui évoque la créature mythologique asiatique, alors que la plupart des visiteurs sont des habitués admiratifs de la diversité de sa faune et de sa flore.

Ses dunes blanches, ses eaux turquoises et calmes, ou encore les activités nautiques qu’elle offre ne font qu’accroître l’enchantement des estivants déjà captivés par le paysage naturel et l’atmosphère sereine des lieux.

«Je viens ici depuis 2017. Je trouve que Dakhla est vraiment le paradis pour les sports de glisse comme le surf. Le temps s’arrête ici, les Marocains chaleureux sont toujours là pour nous accueillir. C’est un lieu paradisiaque. C’est très agréable d’être ici. Il fait beau tout au long de l’année», témoigne Delphine, une estivante étrangère que Le360 a interrogée.

Lire aussi : Un jour, une plage. Ep21. Plage Mrissat de Tanger: vert émeraude et bleu azur

«Ce site est un spot pour les sports de glisse puisque le vent est présent presque 300 jours par an. Le climat est frais. C’est un site où règnent la tranquillité et la sérénité. Nous invitons les Marocains des différentes régions à venir essayer ce sport», souligne un entraineur de kite surf.

La beauté et la diversité naturelle sont les maîtres-mots décrivant cette plage. «Je suis venu d’Essaouira. Je découvre cette plage pour la première fois. C’est magnifique et incroyable. Le paysage, la vue, le climat…tout est incroyable. Les habitants sont chaleureux et accueillants. J’ai été agréablement surpris par la beauté et la richesse de cette île», se confie un autre vacancier.