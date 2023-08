Un jour, une plage. Ep25. La plage Casamar à Tarfaya, pour le thé, le sport ou le coucher du soleil

Bienvenue à la plage Casamar de Tarfaya, l’un des spots balnéaires les plus fréquentés du littoral de l’Atlantique sud du pays. Le lieu est en effet quotidiennement pris d’assaut par des centaines de vacanciers, habitants de la région ou estivants venus de tout horizon. Ils viennent y chercher de la fraîcheur et de la tranquillité, loin du thermomètre affolé et de la routine quotidienne.

Ce spot balnéaire doit sa beauté à ses eaux claires, son sable fin et doré ou encore aux puissantes vagues de l’océan Atlantique si chères aux amateurs de sensations fortes.

Même à la plage, les Sahraouis restent fidèles à leurs us et coutumes. Un must: s’installer face aux flots et savourer un thé sahraoui savamment préparé par un estivant du cru. C’est le cas d’Ali Salem, jeune homme rencontré par Le360, occupé à la préparation d’un thé dont seule cette région a le secret. «Cette plage est un refuge pour les habitants fuyant le temps chaud. Les gens viennent ici pour faire du surf, pour jouer au tennis, au football, ou encore pour se baigner. Si certains cuisinent leurs repas chez eux, d’autres trouvent un plaisir spécial à le faire ici, à même le sable», ajoute-t-il avec un large sourire.

«C’est une plage familiale et calme. Cet été, les estivants sont venus nombreux. Certains préfèrent passer toute la journée ici pour profiter de la beauté du site, alors que d’autres arrivent dans l’après-midi pour admirer le coucher du soleil, particulièrement spectaculaire ici», se confie un estivant habitant de Tarfaya.

«Cette année, on assiste à un grand engouement pour la plage de Casamar. Elle attire les visiteurs de toutes les régions, que ce soit de Smara, Boujdour ou les autres provinces du Sud», se confie un autre estivant, qui invite tous ceux qui ne la connaissent pas à découvrir cette plage hors du commun.