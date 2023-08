Un jour, une plage. Ep26. Plage d’Imsouane: un spot qui marie surf et fraîcheur

Située à quelque 90 kilomètres d’Agadir, la plage Imsouane est l’une des plages les plus fréquentées par des centaines d’habitants ou de vacanciers venus de tout horizon, en quête d’un paysage naturel et d’une atmosphère sereine durant la saison estivale.

Avec ses vagues tantôt douces tantôt frémissantes, et ses montagnes juste derrière la plage, ce spot balnéaire est une destination incontournable pour les amoureux du grand air ou encore pour ceux qui sont à la recherche d’un spot pour les sports de glisse. La beauté et la diversité naturelle sont les maîtres-mots décrivant le lieu.

«Je suis venue de l’Espagne pour passer mes vacances. Je trouve cette plage magnifique. Les habitants sont chaleureux. Et même pour se restaurer, on a une panoplie de restaurants et de snacks avec des prix convenables», se confie une estivante que Le360 a rencontrée.

«Je suis venue avec mes copines. Franchement, je trouve que la plage Imsouane est un superbe endroit. La baie est incroyable. Ce site est aussi un spot pour les sports de glisse comme le surf», témoigne Clémentine, une estivante étrangère au large sourire que Le360 a interrogée.

«Je suis venu d’Essaouira. J’ai l’habitude de séjourner ici avec mes amis chaque été pour profiter de la beauté d’Imsouane. La sécurité y règne jour et nuit», indique cet estivant qui invite tous ceux qui ne la connaissent pas à découvrir la plage.