Un jour, une plage. Ep27. Plage Sidi Boussaïd ou les Maldives du Maroc

Bienvenue à la plage Sidi Boussaïd. Situé à 40 kilomètres de Nador et à 160 kilomètres de la capitale de l’Oriental, Oujda, ce spot balnéaire qui relève de la commune Amejjaou est le refuge des habitants de toutes les villes avoisinantes fuyant ces temps de chaleur et à la recherche de fraîcheur et de détente.

Son superbe rivage, ses eaux limpides d’un bleu azur, turquoise et brillantes et ses étendues sablonneuses ne font qu’attirer les estivants déjà ébahis par la beauté du paysage et la tranquillité des lieux.

«Pour moi, Ce sont les Maldives du Maroc. C’est une plage magnifique, calme et propre. Je suis venu de Meknès pour profiter de la beauté de cette plage entourée de montagnes. Tout est là pour que la quiétude des vacanciers ne soit pas gênée», se confie un vacancier avec un large sourire se dessinant sur le visage.

«Je suis venu de Midelt pour profiter de sa beauté. La sécurité y règne jour et nuit. Les habitants sont chaleureux. C’est un vrai paradis terrestre. Cependant, l’accès à la plage est un peu escarpé», fait savoir cet estivant qui invite tous ceux qui ne la connaissent pas à oser l’aventure et découvrir cette plage.