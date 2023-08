Un jour, une plage. Ep30. Taghazout, l’équilibre assuré entre mer calme et eau tempérée

Située à 19 km au nord d’Agadir, la plage de Taghazout est la plus prisée dans la région. Ce petit village de pêcheur s’est tranformé au fil des ans en une véritable cité balnéaire qui ne désemplit pas tout au long de l’été.

Malgré les désagréments des nombreux embouteillages sur la route d’Agadir durant la saison, les estivants sont nombreux à opter pour cette destination. Et pour cause: propreté et eau tempérée sont au rendez-vous sur la plage de Taghazout. «Toutes les plages de la région d’Agadir sont très propres, mais celle de Taghazout est particulièrement agréable même si elle est très fréquentée» confie Reddad, originaire de Casablanca.

Un autre estivant, Said, originaire de la ville de Meknès dit apprécier le calme ambiant de cette plage. «La mer n’est pas agitée, contrairement aux autres plages de la région d’Agadir. La plage est donc très adaptée aux enfants qui peuvent se baigner et jouer sur le rivage en toute tranquillité» a t-il déclaré au 360.

Un avis que partage également Jamal, originaire de Marrakech. «Contrairement aux autres plages de la région qui sont plus proches de la ville d’Agadir, la mer est ici très calme. On peut se baigner en toute sécurité» souligne cet estivant qui met également l’accent sur la proximité et l’accessibilité du logement. «Les prix sont très abordables. On peut louer à 300 dirhams la journée et c’est très correct» souligne notre interlocuteur.

Taghazout attire des touristes nationaux et internationaux qui apprécient la chaleur et la générosité des habitants. C’est ce dont témoigne Abdellah Chaouki, ressortissant de Grande-Bretagne venu passer ses vacances au Maroc. «Les plages du Maroc sont les meilleures du monde» a t-il dit sans hésitation aucune.

Alors, une petite virée dans le Sud en ces derniers jours de vacances?