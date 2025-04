Tanger: un différend entre deux élèves plonge un collège dans des scènes de violence inouïes

C’est Al Akhbar qui rapporte les détails de ces incidents dans son édition du lundi 21 avril. D’après le journal, le différend entre les deux élèves s’est transformé en un règlement de comptes entre bandes de rue, provoquant un état de panique et faisant plusieurs blessés parmi les élèves et le personnel éducatif. Des jets de pierres ont en effet touché plusieurs personnes présentes sur les lieux, notamment une élève, un professeur et le directeur de l’établissement, qui a été gravement blessé à la tête. Transporté d’urgence à l’hôpital régional Mohammed V, son état est jugé critique et nécessite une intervention chirurgicale. Les autres blessés, quant à eux, ont pu quitter l’hôpital après avoir reçu les soins nécessaires.

La même source explique que tout a commencé lorsque les deux élèves en conflit à l’intérieur de l’établissement ont fait appel à leurs amis à l’extérieur du collège. Les échauffourées, marquées par des poursuites et des passages à tabac dans la cour de l’établissement, se sont étendues jusque dans l’administration lorsque des jeunes ont réussi à y pénétrer en escaladant les murs. Dès qu’elles ont été informées de l’incident, les autorités locales et la gendarmerie royale sont rapidement intervenues. Une enquête a été ouverte, débouchant sur l’arrestation des deux principaux protagonistes, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver les autres complices ayant pris la fuite.

Toujours d’après Al Akhbar, face à la gravité des événements, les cadres pédagogiques ont annoncé l’organisation d’une manifestation ce lundi matin au sein de l’établissement pour dénoncer l’escalade de la violence et la mise en danger des personnels éducatifs. Ils appellent également à des mesures urgentes pour garantir la sécurité des établissements scolaires.

Plus globalement, ajoute le quotidien, cet incident relance le débat sur la hausse des actes de violence dans le milieu scolaire. À Tanger comme dans d’autres villes, des voix s’élèvent pour réclamer un renforcement de la sécurité autour des établissements scolaires, la mise en œuvre de mécanismes de médiation et d’écoute et des budgets spécifiques pour le recrutement d’agents de sécurité afin de freiner ce phénomène qui menace la stabilité du système éducatif dans son ensemble.