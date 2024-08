Un jour comme aucun autre à Sidi Bouzid

Sidi Bouzid, 7 heures. La plage commence à s’éveiller sous les premiers rayons du soleil. Le calme matinal est seulement troublé par le doux bruit des vagues et les chants lointains des mouettes. Les premiers lève-tôt, comme Ahmed, un photographe, sont déjà sur place. «Il n’y a rien ailleurs comme la lumière du matin ici. Chaque lever de soleil est une toile vivante», dit-il, les pieds enfouis dans le sable frais, en ajustant son objectif pour capturer la scène (presque) parfaite.

À mesure que le soleil se lève, les surfeurs arrivent, attirés par la promesse de superbes vagues. Parmi les premiers à tracer leur chemin vers l’eau, on trouve Sofia, une passionnée venue de Casablanca. Sa présence est presque aussi régulière que les marées. «Sidi Bouzid a quelque chose de magique, les vagues sont juste assez puissantes pour te défier, mais pas trop pour t’intimider», partage-t-elle, en préparant sa planche.

En l’espace de quelques minutes, d’autres surfeurs se joignent à Sofia. Ils partagent des conseils, échangent des histoires sur leurs expériences et se soutiennent mutuellement. La plage résonne des cris de ceux qui réussissent à dompter une vague particulièrement rebelle et des encouragements des spectateurs qui admirent leur bravoure et leur art.

«J’ai surfé des spots au Portugal et en Australie, mais revenir ici, c’est comme revenir à la maison. C’est ici que je ressens vraiment l’esprit du surf», confie Malik, un surfeur régulier, tout en scrutant l’horizon pour la prochaine bonne vague.

Lire aussi : Tafoughalt en 24 heures, c’est possible!

À ce moment-là, Sofia, debout sur sa planche, glisse sur une vague avec une aisance presque poétique, sous les yeux admiratifs d’un groupe d’enfants qui aspirent à devenir comme elle. «C’est ça l’esprit Sidi Bouzid», dit-elle en rejoignant la rive avant de saluer Malik.

À midi, les odeurs alléchantes de grillades de poissons et de fruits de mer remplissent les narines. Le stand de Rachida, non loin de la plage, avec ses tables en bois brut et ses parasols colorés, attire particulièrement les foules. «Je tiens cet endroit depuis plus de dix ans. Nous servons des fruits de mer si frais qu’ils semblent avoir été pêchés il y a quelques instants», partage-t-elle, non sans fierté.

Rkia, qui travaille avec Rachida, l’aide à accueillir une famille de touristes italiens qui semblent enchantés par l’ambiance chaleureuse et authentique de Sidi Bouzid. «Chaque jour est une nouvelle aventure ici. Voir les réactions des visiteurs quand ils goûtent nos plats est toujours un plaisir», confie-t-elle en servant deux assiettes généreuses d’aloses et d’oursins. Ces visiteurs, les yeux écarquillés, ne tardent pas à goûter. «C’est incroyable, on goûte vraiment la mer dans chaque bouchée», s’enthousiasme Maria, la matriarche, en savourant la fraîcheur des produits.

Lire aussi : L’appel de Béni Snassen ou quand les amoureux de la nature trouvent leur bonheur

L’après-midi, les activités se multiplient. Sur le sable, les enfants s’en donnent à cœur joie tandis que les adultes tentent des sports nautiques sous le regard expert de Jamal, un instructeur de jet-ski. «J’aime donner mes cours et enseigner ici. Les gens ont toujours un bon état d’esprit, et l’eau est si claire que cela rend l’apprentissage agréable», note-t-il, tout en aidant un jeune couple à se préparer pour leur première sortie en jet-ski.

L’un des plus beaux coucher de soleil

Le soleil commence sa descente, teintant le ciel de couleurs vibrantes. Les visiteurs se rassemblent pour admirer ce spectacle. Youssef, un habitué, ne tarit pas d’éloges: «Sidi Bouzid au coucher du soleil, c’est un poème. C’est le moment où tout le monde se retrouve, partage un repas, un rire. C’est vivant, c’est beau, c’est authentique.»

À la nuit tombée, la plage se transforme en un vibrant lieu de fête. La musique commence à jouer. «La nuit, Sidi Bouzid prend une autre dimension. On vient pour le jour, mais on reste pour la nuit», rit Sarah, une visiteuse régulière qui danse déjà au rythme de la musique locale.

Que vous soyez à la recherche de sensations fortes sur les vagues, de mets délicieux ou simplement d’un endroit pour vous détendre et admirer des couchers de soleil à en couper le souffle, Sidi Bouzid a tout pour plaire… Alors, n’attendez plus! Venez découvrir ou redécouvrir Sidi Bouzid dès que possible.