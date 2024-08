Volubilis: quand les vestiges du passé nous racontent la riche histoire du Maroc

En témoins vivants, les vestiges archéologiques de la cité de Volubilis, également appelée Walili, se dressent fièrement devant ses visiteurs pour rappeler une histoire du Maroc qui remonte au début du premier millénaire de notre ère.

Les fouilles archéologiques, menées depuis 1913 sur ce site d’une superficie de 42 hectares, démontrent que les origines de la ville remontent au moins au troisième siècle avant J-C. Ce qui fait d’elle, d’après les spécialistes, la plus ancienne cité du royaume maurétanien tingitane, avant qu’elle ne devienne, à partir de l’an 40 après J-C, une commune romaine et l’un des principaux avant-postes de l’Empire romain en Afrique du Nord.

À Volubilis.

Au-delà de son âge et de sa superficie, le site archéologique de Volubilis acquiert son importance pour les spécialistes du monde entier par son caractère exceptionnel qui le distingue des autres sites en Afrique du Nord. Et pour cause, il renferme en son sein un ensemble archéologique et architectural appartenant à plusieurs civilisations, témoignant ainsi de traditions culturelles disparues. Ce legs va de l’héritage de la civilisation libyco-berbère et maurétanienne jusqu’à celui de la civilisation arabo-musulmane, en passant par les civilisations romaines et chrétiennes. Ce n’est pas pour rien que Walili est inscrite depuis 1997 au patrimoine mondial de l’Unesco.

L’intégrité du site, conservé dans un premier temps après l’abandon de la ville pendant des siècles, a assuré à ses ruines d’excellentes conditions de conservation. S’ajoutent à cela les efforts du ministère de la Culture, en collaboration avec la société civile et le secteur privé, pour assurer la restauration, la réhabilitation et la conservation des lieux, avec la mise en place de différents projets visant la préservation des mosaïques historiques du site, le dernier remontant à 2022.

Volubilis se distingue aussi par son intégration dans un paysage naturel intact et dans un environnement culturel original selon les instances de l’Unesco. Le site est également chargé d’histoires et d’œuvres artistiques d’une signification universelle.

Pour toutes ces raisons et bien d’autres, la cité de Volubilis est considérée comme l’Eden des archéologues, surtout que les fouilles dans le site ne sont pas terminées et le potentiel de ce qui reste à découvrir reste important. Oui, Walili n’a pas dévoilé tous ses secrets.

Un site pour les spécialistes, mais pas seulement

Fidèle à son passé de terre d’accueil, qui a connu tout au long de son Histoire diverses civilisations, de la Maurétanie tingitane jusqu’à celle des arabo-musulmans, Walili ouvre aujourd’hui ses portes au grand public venant de tout horizon. Les jeunes et les moins jeunes, les férus d’histoire comme les simples amateurs curieux de découvrir les vestiges d’un passé riche et pluricivilisationnel, tout le monde y trouve son compte.

Le visiteur y découvrira avec enchantement les magnifiques mosaïques, parfaitement conservées, de villas romaines, la basilique de Volubilis avec son architecture typique de la période romaine, le forum, le temple de Jupiter ou encore la place du capitole… Tous ces vestiges témoignant d’une histoire glorieuse de la ville et de son importance. Enfin, personne ne voudrait manquer l’arc de triomphe de Caracalla aux dimensions impressionnantes, sans doute le point culminant de la visite et le symbole incontesté de l’éternelle cité de Volubilis.