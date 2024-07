L’appel de Béni Snassen ou quand les amoureux de la nature trouvent leur bonheur

Béni Snassen, 7 heures du matin. Les premiers rayons du soleil percent à travers les cimes des arbres, créant des jeux de lumière sur les pentes herbeuses et les vallées verdoyantes. Les sons de la nature, tels que le chant des oiseaux et le murmure du vent dans les feuillages, remplissent l’air. La fraîcheur matinale persiste. Un climat idéal pour les randonneurs et les amoureux de la nature qui commencent à parcourir les sentiers balisés de ce paradis écologique. Les senteurs de la terre humide et des plantes aromatiques, réveillées par la rosée nocturne, se mêlent pour créer un parfum revigorant.

En parcourant ce parc, les visiteurs sont invités à s’immerger dans l’un des joyaux écologiques du Maroc. Au sein de la vallée de Zegzel, chaque pas mène à la découverte de la diversité et de la complexité d’un écosystème qui a su préserver son authenticité à travers les âges. Les sentiers, soigneusement balisés et ponctués de pierres naturelles, guident les randonneurs à travers des paysages qui sont autant de fenêtres ouvertes sur la richesse biologique de la région.

Lire aussi : Canicule. La grande ruée vers les piscines de Laâyoune

L’enthousiasme de Hamza, photographe amateur, reflète bel et bien la réaction typique des visiteurs, émerveillés par la diversité et la beauté des lieux: «Je suis venu ici principalement pour capturer la beauté des paysages et la richesse de la biodiversité. Ce que j’ai trouvé ici dépasse mes attentes. La lumière du matin sur les collines, combinée à la diversité des plantes et des animaux, m’a offert des opportunités incroyables pour des clichés. C’est un paradis pour les photographes de nature.»

Comme le souligne Hamza, la vallée de Zegzel, véritable sanctuaire écologique, abrite une variété impressionnante de plantes, dont une grande partie possède des propriétés médicinales reconnues. Les sentiers mènent également à des points d’observation stratégiques d’où l’on peut contempler non seulement la flore, mais aussi la faune, y compris des espèces d’oiseaux rares et des mammifères tels que le mouflon à manchettes. Ce seigneur des hauteurs et gardien des terrains arides impose respect et admiration. Avec son allure robuste et majestueuse, cet animal est une véritable icône de résilience face aux défis de la nature. Sa silhouette se découpe nettement sur les paysages du parc, où il évolue avec aisance entre les roches et les buissons épineux.

À 55 kilomètres d’Oujda se trouve le parc naturel des Béni Snassen.

Cet herbivore se distingue également par ses impressionnantes cornes en spirale, qui se recourbent gracieusement sur le dos des mâles, faisant d’eux des figures imposantes et respectées parmi les autres espèces de ce paradis. Son pelage, un mélange subtil de gris, de brun et de sable, mime parfaitement les nuances du terrain rocheux et aride de Zegzel, ce qui lui confère une discrétion efficace contre les prédateurs. Agile et robuste, il se meut avec une aisance remarquable sur les terrains les plus accidentés, escaladant les pentes raides avec une grâce presque théâtrale.

Lire aussi : Ancienne médina de Tanger: là où chaque ruelle raconte une histoire de la ville

Les visiteurs chanceux peuvent observer ces animaux majestueux lors de leur pâturage ou en pleine ascension sur les versants les plus escarpés du parc, où ils recherchent les herbes et les arbustes qui composent leur régime alimentaire. C’est d’ailleurs ce que nous confirme Léna, une randonneuse rencontrée sur place: «Chaque année, je visite différents parcs à travers le monde, et cet endroit est sans aucun doute l’un des plus impressionnants que j’ai eu la chance de découvrir. Les sentiers sont parfaitement entretenus et les points d’observation sont idéalement placés pour admirer la faune. Voir un mouflon à manchettes dans son habitat naturel était vraiment le point culminant de ma visite.»

Pour tous ceux qui cherchent à s’échapper du tumulte quotidien et à se reconnecter avec la nature, ce parc is the place to be. Que vous soyez un photographe en quête de la photo parfaite, un randonneur passionné par les vastes étendues sauvages ou simplement un amoureux de la nature désireux d’observer des espèces rares dans leur habitat naturel, ce lieu offre une expérience immersive qui ravive l’esprit et enrichit l’âme.