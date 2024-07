La plage d’Aglou attire des touristes de tout bord

Aglou connaît cette année une affluence record. Les vacanciers, séduits par la promesse d’un cadre agréable et accessible, convergent en masse vers ce lieu. Les jeunes profitent de la promenade sur la corniche qui longe la plage, tandis que les plus âgés se prélassent à l’ombre des parasols, appréciant la douceur du climat.

Hafid, un Tizniti qui vient de prendre ses vacances, exprime son enchantement: «Les enfants peuvent jouer ici en toute sécurité sur la plage, et les installations sont excellentes. La proximité des commodités rend tout très pratique, et le cadre est tout simplement magnifique.»

Pour Saïd, un touriste venant de Tinghir, cette station balnéaire, bien équipée et offrant un cadre naturel agréable, séduit un public varié en quête de repos et de convivialité. «Nous avons choisi Aglou cette année pour son ambiance tranquille et son cadre naturel. C’est un vrai bonheur de pouvoir se détendre dans un lieu aussi beau, tout en ayant accès à des services de qualité. Le charme de cette plage nous séduit complètement», fait-il observer.

Les familles trouvent également leur compte. Lahcen, venu en groupe avec des amis, déclare: «Aglou est un bon choix pour des vacances proches de chez nous. L’ambiance est détendue, et les commodités sont correctes. C’est un lieu où l’on se sent bien, sans trop de fioritures.»