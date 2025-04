La Chambre des représentants saisie d’une demande de mission exploratoire sur les subventions à l’importation du bétail

La commission des secteurs productifs a présenté, lundi 21 avril, au bureau de la Chambre des représentants, une demande visant à créer une mission exploratoire temporaire chargée d’examiner les subventions accordées à l’importation du bétail.

Le bureau statuera sur cette requête dès la fin de la séance plénière consacrée aux questions orales, prévue ce mercredi 23 avril, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce même mercredi 23 avril.

Lors de cette réunion, à laquelle ont participé les députés de la majorité et de l’opposition, Abdelaziz Lachhab, président de la Commission des secteurs productifs, a rappelé que le bureau de la Chambre avait établi une liste interne encadrant les missions exploratoires, conformément au Règlement intérieur.

Il a précisé qu’une Commission permanente ne peut engager deux missions simultanément avant que l’une ou les deux n’aient achevé leurs travaux et remis leurs rapports.

De plus, il a insisté sur l’impossibilité de programmer deux missions exploratoires sur un même sujet, au cours d’un seul mandat législatif.

En marge de cette réunion, Lachhab a affirmé qu’il s’était attaché, en concertation avec les membres du Bureau, à respecter scrupuleusement les dispositions réglementaires et les prérogatives de la chambre qui encadrent l’action des commissions permanentes et temporaires.

Ainsi, la commission a délégué au Bureau le soin de trancher sur la création d’une mission dédiée aux programmes de soutien à l’importation du bétail.

Cette saisine intervient après que la Commission a reçu, le 9 avril, six demandes distinctes pour la constitution de missions exploratoires, dont une émanant conjointement des groupes parlementaires de la majorité et du groupe constitutionnel démocratique et social.

Cette initiative répond également aux pressions de l’opposition, qui réclame une commission d’enquête parlementaire, sur ce qu’elle qualifie de «suspicions de détournement de fonds alloués par le gouvernement pour soutenir les sacrifices de l’Aïd, et réguler le prix des viandes».