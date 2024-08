Médina de Fès: une immersion au cœur du patrimoine marocain

Au centre du Maroc, on retrouve Fès et sa célèbre médina, une perle pleine d’histoire et de culture. Ce dédale de ruelles et de monuments vous fait visiter les époques, vous révélant les mystères d’une ville millénaire. Découvrez pourquoi la plus grande aire piétonne du monde attire des visiteurs et des historiens des quatre coins de la planète.

La médina de Fès, fondée en 789 par Idris Ier, est la plus ancienne des villes impériales du Maroc. Elle est aujourd’hui classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, témoignant de son importance historique et culturelle. Avec plus de 9.000 ruelles, cette médina labyrinthique est la plus grande zone piétonne urbaine du monde, оù chaque coin et recoin de rue racontent une histoire et un souvenir.

Les visiteurs de la médina de Fès peuvent admirer de nombreux monuments historiques qui témoignent de l’âge d’or de la ville. La célèbre université Al-Qaraouiyine continue de jouer un rôle central dans la vie intellectuelle et spirituelle de la ville, attirant des érudits du monde entier.

La ville de Fès.. ONMT

Fondée en 859 par Fatima al-Fihria, Al-Qaraouiyine est non seulement considérée comme l’une des plus anciennes universités encore actives au monde, mais aussi comme un joyau de la ville. Cette institution scientifique a attiré des spécialistes venus de tous les horizons possibles et continue à exercer une influence majeure sur la vie religieuse et culturelle de la cité marocaine.

Cette demeure de la science et de la sagesse est devenue l’un des grands centres intellectuels du monde arabe. Des traités de sciences islamiques, d’astronomie, de droit et de médecine lui ont été légués au fil des siècles par des sultans, des princesses ou des savants.

Qui dit Fès dit aussi la medersa Bou Inania, construite dans le 14ème siècle par sultan Abu Inan Faris. Cet édifice est un chef-d’œuvre de l’architecture islamique. L’art décoratif y est riche et bien agencé avec des mosaïques, des panneaux en stuc et des boiseries finement sculptées qui témoignent du génie créateur et de la finesse exécutive des artisans marocains.

Un trésor marocain

Les souks de la médina sont, pour leur part, une expérience sensorielle intense. Les teinturiers embouteillés avec leurs étangs multicolores en poterie donnent un bon aperçu des méthodes traditionnelles de traitement du cuir pratiquées depuis des siècles. Les touristes ont également la possibilité de contempler, les mains tendues, les tanneurs au travail depuis plusieurs générations.

Les palais de la médina, tels que le palais Glaoui et le palais El Mokri, témoignent de la splendeur et de l’opulence de l’architecture marocaine. Ces édifices majestueux, ornés de stucs, de bois sculpté et de mosaïques, racontent l’histoire des familles nobles qui y résidaient autrefois.

Pour les amoureux de l’histoire, de la culture et de l’architecture

Mais la médina de Fès n’est pas un musée figé dans le temps. C’est un lieu vibrant où les traditions se perpétuent et où la vie quotidienne est rythmée par les marchés, les festivals et les cérémonies religieuses. Chaque coin de rue offre une nouvelle découverte, chaque souk une nouvelle aventure.

La médina de Fès est une invitation ouverte à tous les amoureux de l’histoire, de la culture et de l’architecture. Explorez ses ruelles labyrinthiques, émerveillez-vous devant ses monuments historiques et laissez-vous envoûter par son atmosphère unique. Plongez dans le passé et vivez une expérience authentique au cœur de ce trésor marocain. Fès vous attend, prête à dévoiler ses secrets et à vous offrir un voyage inoubliable.