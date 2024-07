Fès: début prochainement des travaux de réaménagement de la mythique Place de Florence

Cette mythique place a été aménagée au début du Protectorat français et portait le nom du Maréchal Lyautey. Elle a changé d’appellation au début des années 1960 à l’occasion de la signature d’un accord de jumelage avec la ville de Florence en Italie.

Avec ses espaces verts, ses fontaines et ses cafés, c’était une source de fierté pour les habitants de la ville et ses visiteurs. Mais au fil des années, elle a été laissée à l’abandon et a fini par devenir un lieu de rendez-vous pour les SDF en plus d’avoir été assaillie par les vendeurs ambulants.

«Que penseraient les touristes que le hasard pourrait mener sur les lieux?», se désole Aziz, MRE originaire de la ville. Pour Mustapha Chtioui, militant associatif, il était grand temps de de réaménager cette place surtout que la ville est choisie pour abriter d’importantes échéances sportives.

Nous avons essayé de prendre l’avis du maire de la ville, mais Abdeslam Bekkali (RNI) n’a pas répondu à nos sollicitations.

De sources informées, Le360 apprend que les travaux de réhabilitation vont commencer bientôt pour une durée de huit mois. Ces travaux comportent plusieurs volets dont la construction de fontaines, le réseau d’assainissement, le mobilier urbain, des aires de jeu, l’éclairage public et la réfection des espaces verts pour être au même niveau que l’Avenue Hassan II qui a été réaménagée ces dernières années. Ces travaux ont été confiés au groupe Al Omrane pour un budget global de 10,5 millions de dirhams.

