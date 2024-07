Tourisme à Dakhla: avec +42% d’arrivées via son aéroport, la perle du Sud marocain s’impose comme destination de choix

Dakhla, c’est décidément un succès qui ne se dément pas. Les chiffres des arrivées, en ce début d’été, à l’aéroport de la ville, sont là pour le prouver. Ils sont 25.000 voyageurs à y avoir transité pour le seul mois de juin dernier. La hausse est de 42% par rapport au même mois de l’année dernière.

Au total, de janvier à juin 2024, plus de 140.000 passagers ont transité par cet aéroport, enregistrant une hausse significative de 32% par rapport à la même période en 2023. Ces chiffres illustrent clairement la montée en puissance de Dakhla comme destination estivale de plus en plus prisée.

Aujourd’hui, l’aéroport de Dakhla accueille des vols internationaux en provenance de Paris Orly en France et Las Palmas dans les îles Canaries espagnoles, en plus de cinq autres aéroports marocains: Casablanca, Marrakech, Agadir, Fès et Laâyoune. Cet aéroport, parmi les plus importants des provinces du Sud du Royaume, joue un rôle essentiel dans le développement économique et touristique de la région, renforçant son attractivité tant au niveau national qu’international.

Dotée d’infrastructures aéroportuaires modernes, la ville de Dakhla est capable d’accueillir un nombre croissant de touristes marocains et étrangers qui affluent vers cette oasis réputée pour sa culture, son économie prospère et l’ambiance typique qui y règne grâce à sa position géographique privilégiée. En prime, une station aérienne dédiée à l’aviation d’affaires inaugurée l’année dernière au sein de l’aéroport, un attrait de plus pour cette infrastructure dynamique de la région.

Les premiers témoignages des touristes confirment cette tendance positive. Karima, une touriste franco-algérienne, est excitée à l’idée de découvrir Dakhla. «Cette ville est connue dans le monde entier pour les sports aquatiques, notamment le kitesurf et le surf. C’est notre première fois en famille qu’on visite cette région dans le sud du Maroc, donc on a hâte de découvrir», déclare-t-elle. Et d’ajouter: «On a entendu parler de l’île du Dragon aussi, donc on espère pouvoir prendre le bateau pour aller la visiter avec les enfants.»

Un autre touriste français partage également son enthousiasme. «Ça fait longtemps que j’ai envie de venir ici, notamment pour le kitesurf. Je suis enfin là avec beaucoup de bonnes énergies», annonce-t-il. «J’ai eu de bons retours de gens qui sont déjà venus et qui m’ont dit tout le bien de Dakhla, de l’accueil et de l’ambiance en général. J’attends beaucoup de mes vacances et je suis impatient de découvrir la région. Je vais passer 15 jours ici, j’espère que ce sera super», conclut-il.

Autant dire que l’aéroport de Dakhla continue de se positionner comme un moteur clé pour le développement régional, offrant un accès facilité à cette destination unique où se rencontrent diversité culturelle, opportunités économiques et paysages à couper le souffle.