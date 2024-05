Dakhla: si le vent dessert la pêche maritime, le tourisme local, lui, prospère

Dans la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab, le vent est plus qu’un simple phénomène météorologique, c’est une opportunité en or pour les amateurs de sports nautiques. Des dizaines d’athlètes convergent vers le célèbre spot de surf, le point kilomètre 25 (PK25), une destination reconnue tant au niveau national qu’international, pour pratiquer leur sport favori: le kitesurf.

Si le secteur de la pêche maritime se prend un coup de frein par le vent fort dans la ville, ce même vent représente plutôt un coup de pouce au secteur du tourisme qui connait un essor remarquable. Les zones réputées pour les sports nautiques sont devenues des lieux de rencontre pour des personnes de tous âges et de toutes nationalités, bénéficiant ainsi aux nombreux instructeurs de kitesurf et aux hôtels.

Cette discipline exige des techniques sophistiquées tenant compte principalement des conditions de vent. De l’apprentissage sur terre à la maîtrise des vagues, elle nécessite également un matériel varié en fonction des tailles des pratiquants, ainsi qu’un moniteur expérimenté.

Dans des déclarations pour Le360, Delphine et Benjamin, deux touristes européens, témoignent de la beauté des paysages à Dakhla, du temps parfait pour pratiquer le kitesurf et du professionnalisme des instructeurs. Ils affirment passer de superbes vacances et font part de leur envie d’y retourner une seconde fois.

Aujourd’hui, Dakhla est devenue une école renommée pour ce type de sports, et elle profite actuellement de vents forts pouvant durer une semaine supplémentaire. Cette opportunité pourrait contribuer à la relance du secteur touristique, qui repose largement sur les activités nautiques.