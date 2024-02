Sur les vagues du succès: comment Dakhla-Oued Eddahab a conquis le monde des sports nautiques

Là où le désert du Sahara rencontre les eaux de l’Atlantique, la région de Dakhla-Oued Eddahab vit une métamorphose qui la place sur la carte des destinations privilégiées pour les sports nautiques, grâce à une vision royale stratégique et à des investissements ciblés.

Fettouta Hennoun, journaliste spécialisée, explique, dans une déclaration pour Le360, comment la région Dakhla-Oued Eddahab est parvenue à se positionner en avant-garde des destinations de sports nautiques et de désert. Pour elle, «les investissements considérables dans les infrastructures sportives et la promotion de la région en tant que destination touristique de premier plan ont joué un rôle crucial dans ce succès. Les directives et les projets initiés par le Souverain ont été le moteur de cette évolution».

Des compétitions telles que le Dakhla Kitesurf World Cup et le GWA Wingfoil World Cup ont transformé la région en un terrain de jeu prisé par les athlètes du monde entier. Samira Baghdad, présidente d’une association sportive locale, souligne l’impact positif de ces manifestations sur le rayonnement international de la perle du Sud.

«Ces événements ont contribué à faire de notre région une destination de premier choix pour les amateurs de sports nautiques et d’aventure. Grâce à ces compétitions de renommée internationale, Dakhla-Oued Eddahab est devenue un lieu incontournable pour les athlètes du monde entier, attirant des participants et des spectateurs qui découvrent les paysages spectaculaires et les conditions idéales offertes par notre région pour la pratique de ces sports. Ces manifestations sportives renforcent non seulement l’attrait touristique de la région, mais elles contribuent également au développement économique et à la promotion de notre culture locale», détaille notre interlocutrice.

Un avis partagé par Fatima Maoulainine, présidente de l’Association des femmes chefs d’entreprises de Dakhla, pour qui la diversité des activités sportives pratiquées constitue un élément central de l’attractivité touristique de la région: «La beauté naturelle de Dakhla combinée aux conditions idéales pour la pratique des sports nautiques en font une destination incontournable pour les passionnés de sports nautiques. Mais au-delà de cela, ces compétitions ont également apporté des retombées économiques importantes pour la région.»