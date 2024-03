Dakhla se prépare à accueillir le 18ème congrès de l’association Plus belles baies du monde en novembre 2024

Dakhla, future hôte du 18ème congrès mondial des Plus belles baies du monde en novembre prochain, a été visitée par une délégation du bureau de l’association composée du président élu, Bruno Bodard, ainsi que du vice-président pour l’Afrique, Omar Achy.

Ce congrès mondial constitue une plateforme de dialogue, de débat et d’échange d’expériences sur la préservation et l’amélioration des baies, ainsi que sur le développement durable et inclusif. «Nous sommes absolument ravis de l’issue des visites et rencontres avec les plus hautes autorités locales et régionales, y compris monsieur le wali», a déclaré Bruno Bodard pour Le360.

Il a ajouté: «Nous sommes confiants quant à la beauté du site, la qualité de l’accueil et le soutien des autorités locales pour assurer le succès de cet événement d’envergure.» Et de préciser: «Ce congrès, qui réunira des participants du monde entier, sera l’occasion de réfléchir sur l’environnement, la protection et la valorisation des plus belles baies du monde.»

Cet événement mettra en lumière le potentiel touristique et économique de la région, ainsi que les initiatives des autorités locales en faveur de la promotion des énergies renouvelables et de la gestion durable des ressources. «Ce sera non seulement une occasion importante pour faire découvrir la beauté naturelle de Dakhla, mais surtout son rôle en tant que porte d’entrée cruciale pour l’économie et le développement sur l’Atlantique et en Afrique, conformément à la vision éminente du roi Mohammed VI, qui accorde une grande importance à Dakhla dans sa dimension africaine», a déclaré Omar Achy vice-président Afrique de l’association.

Lire aussi : Dakhla, une destination de choix pour la pratique du tourisme balnéaire et saharien

«C’est également une opportunité pour découvrir les investissements importants dans différents domaines réalisés dans cette région clé du sud du Maroc, ainsi que pour échanger des points de vue sur les possibilités de développement durable», a-t-il ajouté.

Dakhla a rejoint l’organisation mondiale des Plus belles baies du monde en 2019 à Toyama au Japon, mais c’est lors du congrès de 2022 à Kampot en Cambodge qu’elle a été choisie pour abriter cette 18ème édition, «cette décision a été soutenue par l’ensemble des membres, confirmant ainsi notre engagement envers la préservation environnementale», a précisé Mohamed Cherif, président du Club de la baie de Dakhla.

Lire aussi : Dakhla: la plage Oum Labouir hisse le Pavillon bleu pour la huitième année consécutive

Et de conclure: «Avec la tenue du prochain congrès prévu en novembre ici à Dakhla, nous aurons l’honneur d’accueillir plus de 44 baies et 25 pays. Cet événement offrira une opportunité unique d’échanger des points de vue et de renforcer la collaboration pour la préservation de l’environnement et des baies en particulier.»

Ce congrès mondial sera le deuxième à se tenir au Maroc après celui d’Agadir, organisé par l’association Plus belles baies du monde en novembre 2004.