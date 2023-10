Dakhla abritera le Congrès de l’Association des plus belles baies du monde en novembre 2024

Les quelque 100 délégués réunis récemment dans la baie sud-coréenne de Yoesu (19-23 octobre) se sont ainsi donné rendez-vous à Dakhla pour un congrès qui aura «une dimension africaine et un focus sur les enjeux du développement durable et inclusif dans les baies», a indiqué Louis Thébault, président de l’Association des plus belles baies du monde.

«Nous espérons que le congrès de Dakhla soit un rendez-vous panafricain pour mettre en valeur non seulement nos baies mais également nos idées et principes et mettre l’accent sur les coopérations sud-sud et nord-sud pour le développement des baies déjà membres et celles qui le seront demain», a-t-il ajouté.

Des représentants d’Agadir et Dakhla ont pris part aux travaux de ce conclave. La baie d’Al Hoceima est également membre de ce réseau international qui se veut un espace de consolidation du dialogue, du débat, de promotion des liens, et d’échange d’expériences et d’expertises dans les domaines de la préservation des baies.

En présence de plusieurs personnalités sud-coréennes, la cérémonie de clôture a été marquée par la traditionnelle passation officielle du drapeau entre l’actuel hôte, Yeosu, et Dakhla, qui accueillera la prochaine édition. Yeosu est une ville portuaire au sud de la Corée, dans la province du Jeolla du Sud, dont le territoire s’étend sur une presqu’île et 317 îles.

L’assistance a ensuite suivi un film promotionnel réalisé par l’Office national marocain du tourisme (ONMT), qui présente les atouts naturels et économiques ainsi que les charmes de la capitale des sports nautiques, réputée pour ses plages de sable blanc, ses dunes et sa lagune. Dakhla est aussi une destination prisée pour la pêche en haute mer et l’observation des oiseaux.

Dans un message vidéo, le président du Conseil régional de Dakhla Oued-Eddahab, Yenja El Khattat, a réitéré «le soutien et la disponibilité totale» de Dakhla à accueillir le Congrès de l’Association des Plus belles baies du monde en 2024, et à lui assurer toutes les conditions de succès.

C’était au Congrès du Cambodge en 2022 que Dakhla s’était vue confier l’organisation du Congrès mondial, à l’unanimité du vote des baies membres. Il sera le deuxième à se tenir au Maroc après celui d’Agadir il y a 20 ans. L’édition 2025 de ce rendez-vous a été, par ailleurs, confiée au Canada avec une organisation conjointe par les baies des Chaleurs et Tadoussac.

Outre la révision des statuts et du règlement intérieur ainsi que l’admission de nouvelles baies (Grand Bereby en Côte d’Ivoire et Borme-les-Mimosas en France), le congrès de Yeosu a été marqué par deux tables rondes: la première a porté sur l’implication des jeunes dans les enjeux de la transition énergétique et la protection de la planète et la seconde sur les défis de l’eau en tant qu’enjeu majeur du développement durable.