Les échanges commerciaux entre le Maroc et l’UE ont atteint un niveau record en 2024

Les drapeaux du Maroc et de l'Union européenne.

Alors que sont célébrés en 2025 les 25 ans de l’entrée en vigueur de l’accord d’association entre l’Union européenne et le Maroc, le commerce bilatéral continue à croître. Les échanges ont ainsi dépasse les 60 milliards d’euros en 2024, en progression de 7% par rapport à 2023, et de 53% en comparaison avec le niveau d’avant la pandémie de Covid-19, indique une note de la délégation de l’UE au Maroc.

L’UE est de loin le premier fournisseur du Maroc, source de près de la moitié des importations, et son premier client, captant près des deux tiers des exportations marocaines. Plus de la moitié des investissements directs étrangers au Maroc provient également de l’UE. Le Maroc est aussi le premier partenaire commercial de l’UE en Méditerranée du Sud.

À l’occasion de la tenue du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), la délégation de l’UE a fait un focus sur les échanges commerciaux agricoles entre l’UE et le Maroc. En 2024, celles-ci ont atteint un nouveau record de plus de 7 milliards d’euros, représentant 12% du volume global des échanges entre les deux parties, en légère hausse de 1% par rapport à 2023.

Depuis l’entrée en vigueur de l’accord agricole en 2012, les exportations agricoles marocaines à destination de l’UE ont plus que triplé (3,1 fois) pour se situer à 3,4 milliards d’euros en 2024, pesant 14% des exportations marocaines globales vers l’UE.

Tomates marocaines contre blé européen

Les exportations agricoles de l’UE vers le Maroc ont quant à elles atteint les 3,6 milliards d’euros, soit 10% des exportations globales européennes à destination du Maroc et 3 fois celles enregistrées en 2012. On voit bien que le solde de la balance commerciale des produits agricoles penche toujours en faveur de l’UE, à hauteur de 200 millions d’euros.

Dans le détail, le Maroc a été le premier fournisseur de l’UE en légumes en 2024. Les volumes exportés ont dépassé 1 million de tonnes, équivalant à 1,7 milliard d’euros d’exportations, soit 7% de plus par rapport à 2023. Les exportations de tomates ont représenté, en valeur, 29% des exportations totales agricoles du Maroc vers l’UE en 2024, en augmentation de 3%, à 1 milliard d’euros par rapport à 2023. Les volumes expédiés de tomates ont pour leur part enregistré une hausse de 18% à 581.000 tonnes.





De l’autre côté de la balance, avec un volume de 3,7 millions de tonnes enregistré en 2024 (785 millions d’euros), le blé est le principal produit agricole importé par le Maroc en provenance de l’UE. Les importations de blé tendre représentent, en valeur, 22% des importations totales agricoles depuis l’UE en 2024.

Après une hausse considérable en 2023 à 4,6 millions de tonnes, les volumes importés de blé ont marqué un repli de 19% en 2024. Mais malgré ce recul, l’UE a assuré cette année près de 60% des besoins marocains d’importation de blé.

Rappelons qu’en 2025, le Maroc table sur une production céréalière de l’ordre de 44 millions de quintaux (Mqx), en hausse de 41% par rapport à la campagne précédente. «La campagne agricole actuelle s’annonce prometteuse à tous les niveaux. Après un début difficile, le mois de mars et le début du mois d’avril ont été marqués par d’importantes précipitations, qui ont eu un impact très positif sur la situation agricole dans les différentes régions du Royaume», a souligné Ahmed El Bouari, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, qui s’exprimait à l’ouverture d’une conférence internationale organisée en marge du SIAM.