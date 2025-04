Séisme d’El Haouz. Ambassadrice de l’UE: «Toujours engagés auprès des autorités et de la société civile»

Cette visite témoigne de l’engagement de l’Union européenne et des États membres d’accompagner la reconstruction et la relance des zones sinistrées en collaboration avec le Maroc. Au cours de cette visite, Patricia Llombart Cussac s’est entretenue avec les autorités locales avant de se rendre dans le douar d’Achbarou et y rencontrer les femmes de la coopérative de tissage de tapis, bénéficiaires d’un programme d’alphabétisation mis en œuvre par la Fondation du Haut Atlas avec le soutien de l’Union européenne.

«Patricia Llombart Cussac a poursuivi sa visite dans le village de Tinmel, où elle découvrira les techniques de reconstruction d’habitations en architecture vernaculaire mises en œuvre par les habitants, avec l’appui de l’association Turath et de la société Social Infra Ventures, financée par l’AECID (Coopération espagnole)», selon un communiqué de l’Union européenne.

Les femmes de la coopérative de tissage Achbarou sont engagées dans un programme d’alphabétisation porté par @AtlasHigh, avec l'appui de 🇪🇺.

Leur chemin vers plus d’autonomie économique est une inspiration pour toute une commune qui se reconstruit après le séisme. pic.twitter.com/sQHXcT9c12 — Patricia Llombart 🇪🇺 (@llombartpatUE) April 15, 2025

Elle a aussi fait un détour en s’arrêtant devant la mosquée datant du XIIème siècle de Tinmel, «très abîmée par le séisme et dont une étude de diagnostic pour les travaux de reconstruction et de conservation a été appuyée par l’Italie», rappelle le communiqué. «Nous restons fermement engagés auprès des autorités marocaines et de la société civile pour accompagner la reconstruction et le développement économique et durable des zones touchées par le séisme», a déclaré l’ambassadeur de l’UE. «Notre partenariat reste solide et fiable, même dans les moments les plus difficiles. J’admire la mobilisation et la résilience exemplaires des populations et des forces vives», a déclaré l’ambassadrice de l’Union européenne au Maroc.

Être de retour dans la région d’Al Haouz 🇲🇦 plus d’un an après le séisme est un moment fort en émotion. Nous avons été accueillis par les femmes de la coopérative Achbarou. En les écoutant, on mesure la résilience de celles et ceux qui ont tout perdu et se sont relevés. pic.twitter.com/23DtadxftS — Patricia Llombart 🇪🇺 (@llombartpatUE) April 15, 2025

L’UE a apporté un soutien financier de 2,4 milliards de dirhams (225 millions d’euros), destiné à la réhabilitation des logements, à l’accès aux services publics essentiels, notamment dans les secteurs de l’éducation et de la santé, et à la relance économique de la région. À cet appui s’ajoute un prêt garanti par l’Union européenne jusqu’à un milliard d’euros, octroyé par la Banque européenne d’investissement (BEI), pour la reconstruction des infrastructures clés: écoles, hôpitaux et routes, a souligné le communiqué.