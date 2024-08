Tourisme: où bien manger à Fès? Suivez le guide ultime

Commençons par Rcif, le cœur battant de la médina, l’une des places principales de la médina de Fès, un point de départ idéal pour explorer cette ville labyrinthique. C’est un carrefour animé où les habitants et les visiteurs se côtoient dans un flot incessant de couleurs, de sons et d’odeurs. La place de Rcif est bordée de souks et de petits commerces vendant des produits frais, des épices et des articles artisanaux. À l’ombre des canisses, Rcif abrite l’un des plus grands marchés de la médina, où les étals débordent de fruits, légumes, épices et bien plus encore.

Les étals de nourriture à Rcif sont particulièrement appréciés. Les vendeurs ambulants et les petites gargotes de grillades régalent les visiteurs avec des sandwichs de viande parfumée aux épices et aromates. Entre 5 à 8 dirhams la brochette, vous pouvez savourer ces délices.

Gargotte Bab Allah près de Bab Boujloud.

Ces deux rues principales de la médina sont bordées de boutiques et de petits restaurants. En flânant le long de Talaa Kebira et Talaa Seghira, vous trouverez des endroits où manger un délicieux sandwich au khlii (viande séchée) ou savourer un thé à la menthe dans l’un des nombreux cafés. C’est également un excellent endroit pour acheter des pâtisseries marocaines. Une autre valeur sûre à Fès est la fameuse mâaqouda au quartier Al Atlas.

L’guezzarine: le marché des tanneurs

L’guezzarine, également connu sous le nom de souk des tanneurs, est un autre lieu emblématique de la médina de Fès. En plus de son importance artisanale, L’guezzarine est également un endroit où l’on peut déguster des mets locaux. Les petits restaurants et stands de nourriture offrent des plats typiques comme des brochettes de viande, des sandwichs au pain marocain et des plats mijotés. C’est une expérience immersive qui permet de goûter à la cuisine de rue marocaine tout en explorant un quartier historique.

Bab Boujloud: le portail de la gastronomie

Le quartier proche de la célèbre porte Bab Boujloud est un autre endroit populaire pour les gourmands. Les rues autour de Bab Boujloud sont bordées de restaurants et de cafés qui servent des plats marocains traditionnels. C’est un excellent endroit pour déguster un couscous, un tajine ou des pâtisseries marocaines. La proximité de la médersa Bouanania et de la rue Talaa Kebira fait de Boujloud un lieu fréquenté par les touristes et les habitants.

Parmi les endroits les plus notables, les Fassis évoquent volontiers Chez Rachid et Chez Thami, alimentés par de nombreux rabatteurs polyglottes prêts à proposer des menus à 50 dirhams au lieu de 70. Bien que l’endroit soit très touristique, vous y trouverez des tajines et des couscous bon marché au cœur de l’animation de la médina.

Gargote Bab Allah: accueil et authenticité

Pour une expérience culinaire plus authentique, rendez-vous à la gargote Bab Allah, située en haut de Talaa Kebira, en face du restaurant Bouanania. Ici, pas de rabatteurs, mais un couple de Marocains charmants qui prépare de bons petits plats servis toute la journée jusqu’à 23 heures. Vous pouvez même commander des plats plus élaborés comme des tajines de poisson ou une pastilla au pigeon, un jour à l’avance.

Les délices de la rue: escargots, briouates et plus encore

Les stands d’escargots cuits dans un bouillon relevé sont une spécialité locale prisée par les habitants de Fès. Ces stands sont disséminés à travers la médina et offrent une expérience culinaire unique. Les briouates, sucrés ou salés, sont également un encas délicieux et typique que l’on repère facilement sur les étals.

La gressa, un pain en forme de galette plate, est un élément essentiel du repas marocain et peut être acheté pour seulement 1 dirham à Fès. Vous pouvez aussi savourer les msemen, les chebakia (pâtisseries au miel et au sésame) ou les cornes de gazelle. Les meilleures cornes de gazelle, selon l’avis majoritaire des habitants, s’achètent en ville nouvelle, à la pâtisserie Kairaouane.

Mais pour les amateurs d’une cuisine plus raffinée, Fès regorge de lieux exquis pour se régaler. Le Palais Medina & Spa propose une fusion luxueuse de cuisine marocaine et internationale. Dar Hatim offre des plats traditionnels préparés avec soin par une famille locale. Nur Restaurant séduit par ses créations contemporaines audacieuses. Limone del Garda, lui, est renommé pour sa gastronomie italienne. Tandis que le Café Clock, avec son ambiance décontractée, propose des plats innovants comme le célèbre Camel Burger. Il y a aussi La Maison Bleue, un riad somptueux, où l’on sert des recettes familiales traditionnelles. Sans oublier Riad Rcif qui combine une cuisine exquise et une vue imprenable sur la médina. La Maison des Saveurs, enfin, est réputée pour ses présentations artistiques et ses saveurs authentiques, offrant une ambiance chaleureuse et intime.

Alors, que vous soyez attirés par l’authenticité des saveurs traditionnelles ou par l’innovation des créations modernes, la ville de Fès a surement quelque chose à offrir à chaque gourmet. Lors de votre prochaine visite, assurez-vous donc de suivre ce guide ultime pour une aventure gastronomique inoubliable.