Fatema Hal, ambassadrice de la gastronomie marocaine, aux commandes des cuisines de l’émission «C à Vous», sur France 5

Fatema Hal, ambassadrice de la gastronomie marocaine à travers le monde, a officié aux cuisines de l’émission «C à vous», sur France 5. Dans le cadre de ce talk-show diffusé en direct, qui s’articule autour d’un repas préparé par un chef pour les chroniqueurs et leurs invités du jour, Fatema Hal a fait honneur à la cuisine marocaine.

«Il y a deux choses pour se requinquer, l’huile d’olive et ras el hanout», annonce Abdel, chroniqueur de l’émission. «Ras el hanout est une composition de 27 épices vraiment pensée. Ce n’est pas du tout un mélange, c’est une composition, et dans cette composition il y a des siècles et des siècles de travail», a précisé en retour la cheffe marocaine, une manière pour elle de «mettre en valeur le travail des artisans».

Ce soir-là, la native d’Oujda, fondatrice en 1984 du restaurant Le Mansouria dans le 11ème arrondissement de Paris, et qui dirige aussi depuis 2010 les cuisines du restaurant gastronomique La cour des Lions, au Palace Es Saadi de Marrakech, a régalé les invités de l’émission avec une Mrouzia.





Un plat traditionnel marocain à base de viande d’agneau, qui mêle subtilement des saveurs sucrées et salées, et que les convives ont dégusté avec grand appétit en compagnie de Fatema Hal. La cheffe, conférencière et autrice de plusieurs livres consacrés à la gastronomie marocaine, sera aux commandes des cuisines de l’émission jusqu’au 24 avril, et a annoncé sur son compte Facebook la mise à l’honneur de la gastronomie de Tanger, Fès et Rabat au cours de l’émission.