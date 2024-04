Gastronomie: le Maroc s’illustre à la 37ème édition du Salon Gourmets de Madrid

À travers un pavillon de 348 m2, le Maroc met en lumière son savoir-faire culinaire, la richesse et la qualité de ses produits, avec la participation de 15 exposants représentant les secteurs halieutique, oléicole, des produits transformés et du terroir.

Inauguré par la secrétaire d’État espagnole à l’Agriculture et à l’Alimentation, Maria Begona Garcia Bernal, et l’ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, le pavillon du Maroc, mis en place par Morocco Foodex (Établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations), présente la tradition culinaire du Royaume aux plus de 100.000 visiteurs professionnels de ce rendez-vous.

De g à dr; Karima Benyaich, ambassadrice du Maroc en Espagne, Mehdi El Alami, directeur de la promotion et du développement du Morocco Foodex et Maria Begona Garcia Bernal secrétaire d'Etat espagnole à l'Agriculture et à l'alimentation.

«C’est un honneur et un privilège pour nous de participer pour la première fois et en tant que pays d’honneur au Salon Gourmets de Madrid», a souligné, à cette occasion, le directeur de la promotion et du développement de Morocco Foodex, El Mehdi El Alami. «La participation à ce salon à grand potentiel nous permet de présenter aux grands professionnels espagnols la qualité, la traçabilité et la gustativité des produits d’origine Maroc», a-t-il poursuivi.

Dans le même sillage, Karima Benyaich a indiqué que la participation du Maroc au Salon Gourmets vise à renforcer la dynamique positive du secteur agroalimentaire par la promotion des produits nationaux à haute valeur ajoutée, favorisant ainsi l’expansion des produits marocains haut de gamme sur les marchés européens.

Les exportateurs marocains exposent leurs produits, permettant ainsi de présenter aux professionnels et aux visiteurs la qualité de l’offre marocaine et de développer les exportations de produits agroalimentaires à haute valeur ajoutée, a relevé l’ambassadrice du Maroc en Espagne, se félicitant de l’évolution soutenue que connaît la coopération entre le Maroc et l’Espagne.

Dans ce cadre, la diplomate a mis l’accent sur la participation de l’Espagne à la 16ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM, du 22 au 28 avril à Meknès) qui traduit l’excellence des relations de coopération entre les deux pays.

Le Salon Gourmets de Madrid est considéré comme le plus grand événement européen consacré exclusivement aux produits d’épicerie fine et l’une des plus grandes vitrines au monde pour les aliments.

Adressé exclusivement aux professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, de la distribution d’aliments et de boissons, des services traiteurs et du commerce spécialisé, l’événement avait accueilli lors de sa dernière édition, 116.257 visiteurs et 2.014 exposants, et généré un volume d’affaires estimé à 200 millions d’euros.