SIAM 2024: 1.500 exposants et plus de 930.000 visiteurs attendus, l’Espagne invitée d’honneur

La 16ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) se tiendra du 22 au 28 avril 2024 à Meknès, sous le signe de la durabilité et avec des objectifs ambitieux. Placé sous le thème «Climat et agriculture: pour des systèmes de production durables et résilients», l’événement sera organisé sur une superficie de 12,4 hectares, dont 11 hectares couverts, en augmentation de 13% par rapport à l’édition précédente. Pas moins de 1.500 exposants et 930.000 visiteurs sont attendus.

Le SIAM 2024 devrait connaître la participation de 70 pays, dont l’Espagne comme invitée d’honneur. Ce choix est dû, selon les organisateurs, à son statut de partenaire historique du Royaume, de leader européen dans le domaine agricole et à son engagement envers des pratiques agricoles innovantes et durables. «Avec cette participation, l’Espagne apportera son expertise et ses solutions pour une agriculture plus durable et plus résiliente», indique-t-on.

Le changement climatique au cœur des débats

«Face à une crise climatique sans précédent, caractérisée par des températures élevées et une diminution des ressources hydriques, il est impératif de promouvoir des systèmes agricoles résilients et durables, en droite ligne avec les objectifs de la stratégie Génération Green 2020-2030, axée sur la pérennité du développement agricole», soulignent les organisateurs du SIAM 2024.

Ainsi, le salon sera une occasion pour échanger et sensibiliser autour de la problématique du changement climatique et son impact sur le secteur agricole. Il s’agira également de prendre connaissance des efforts d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation des effets des gaz à effet de serre, mais aussi des actions liées aux filières agricoles, aux chaînes de distribution, à la qualité et à l’innovation.

Le SIAM 2024 permettra par ailleurs de mettre l’accent sur la préservation des ressources naturelles et le renforcement de la résilience du secteur. Pour ce faire, le salon sera articulé en 12 pôles thématiques qui mettront en lumière l’écosystème agricole, la stratégie agricole, les innovations dans le secteur, ou encore les technologies et les bonnes pratiques pour une agriculture plus résiliente, plus durable et plus respectueuse de l’environnement.

Intersection entre technologie et agriculture

Cette 16ème édition de la grand-messe de l’agriculture devra donner lieu à une quarantaine de conférences, ainsi que des rencontres et démonstrations sur les bonnes pratiques agricoles et les innovations technologiques. Elle devrait aussi permettre, selon les organisateurs, aux participants de découvrir les richesses de l’agriculture marocaine et celle des pays participants, à travers des expositions, des dégustations et des rencontres avec les acteurs du secteur.

Par ailleurs, parmi les nouveautés, figure une nouvelle configuration spatiale «intelligente» mettant en valeur la diversité et la richesse de l’agriculture marocaine. Le tout nouveau pôle Agri-digital incarne l’intersection entre technologie et agriculture, tandis que le pôle Produits du terroir bénéficie d’une expansion significative. Les organisateurs du salon ont également introduit le e-ticket pour simplifier l’accès des visiteurs.