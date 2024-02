Salon de l’élevage d’El Jadida: une vitrine d’exposition pour les coopératives féminines

Le premier Salon de l’élevage d’El Jadida, organisé du 16 au 18 février dans la commune de Sidi Ali Benhamdouche, près d’Azemmour, a été l’occasion pour plusieurs coopératives féminines de se réunir et partager leurs expériences et leurs savoir-faire dans les domaines de l’artisanat et de l’agriculture. L’objectif était de soutenir ces femmes dans leur parcours entrepreneurial, en mettant en avant leurs réussites et en encourageant la commercialisation de leurs produits locaux.

Dans une déclaration pour Le360, Khadija Elhani, présidente de la coopérative «L’Abeille Rouge», a expliqué: «Nous avons choisi de participer à ce salon pour établir un point de vente dans la région d’Azemmour et pour faire connaître nos produits traditionnels aux visiteurs.»

Et d’ajouter: «Notre stand met en avant le miel de Benslimane sous ses multiples formes, du propolis au vinaigre de miel, en passant par des parfums, des baumes à lèvres hydratants et même des miels aromatisés spécialement conçus pour les enfants, avec des saveurs telles que le chocolat ou la vanille.»

Lire aussi : Souss-Massa: la région mise sur le leadership des femmes pour doper l’économie locale

Également interrogées, d’autres présidentes de coopératives ont souligné que par leur participation à cette exposition, elles tenaient à mettre en valeur la culture locale de leur région, telle que la broderie traditionnelle, ou encore la préparation du couscous et le ghee à l’ancienne.